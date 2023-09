Auftritt im Rollstuhl «Ich durfte erstmals wieder bei meiner Familie übernachten»: Bewegendes Polit-Comeback von Philipp Kutter nach Unfall Ein halbes Jahr nach seinem schweren Skiunfall trat Mitte-Nationalrat Philipp Kutter (48) erstmals wieder in der Polit-Sendung «SonnTalk» auf. Es war für ihn in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Wochenende.

Erstmals seit dem Unfall in einer Live-Sendung: Philipp Kutter über «Lust und Frust der Woch»e. CH Media Video Unit

Philipp Kutter hält sich nach wie vor im Schweizerischen Paraplegikerzentrum in Nottwil auf, wo er therapiert wird. Er vermisse sein Zuhause, sagte er zu Beginn im Politformat «SonnTalk» auf den CH Media-Sendern. «An diesem Wochenende durfte ich zum ersten Mal zuhause übernachten», erzählte er. «Es war grossartig, mit der Familie zusammenzusein, gemeinsam ‹Hörnli mit Ghackets› zu essen, ein bisschen TV zu schauen - einfach zusammen Zeit zu verbringen.» Das sei einmalig gewesen: «Ich habe es sehr genossen.»

Nach diesem persönlichen Statement schaltete sich Kutter dann aber wie eh und je mit Engagement und klaren Worten in die Diskussion ein. Beim Top-Thema der Woche, der CS-Integration durch die UBS, warf er den Pol-Parteien vor, keine tauglichen Lösungen zu präsentieren. Wenn sich SP und SVP einig seien, sorge ihn das besonders, sagte er. Das Trennbankensystem, das die beiden Parteien forderten, funktioniere «eben gerade nicht»: «Das Inland- und Auslandgeschäft kann man nicht einfach voneinander trennen, darum war auch die CS Schweiz nicht zu retten.» Kutter plädierte stattdessen für höhere Eigenkapitalanforderungen und für eine wirksamere Bankenaufsicht.

Positive Umfragewerte für Ständeratswahl

Kutter hatte beim Skiunfall im Februar eine schwere Verletzung an der Halswirbelsäule erlitten. Er leidet an einer sogenannten «inkompletten Tetraplegie»: Neben den Beinen und dem Rumpf sind auch die oberen Extremitäten und innere Organe von Lähmungen betroffen.

In den «SonnTalk» wurde er von seiner Frau Anja begleitet. Mit Rollstuhl in einem Fernsehstudio zu sitzen, daran müsse er sich erst gewöhnen, sagte Kutter nach dem gelungenen Comeback in der Live-Sendung. Der Nationalrat und Wädenswiler Stadtpräsident wurde vor wenigen Tagen 48-jährig. Der Vater zweier Kinder will seine Politgeschäfte weiterführen und kandidiert auch als Zürcher Ständerat, wo ihm Umfragen durchaus eine Chance geben: Daniel Jositsch (SP) ist zwar klar vorn, aber hinter diesem wird es eng. Gregor Rutz (SVP) liegt nur knapp vor Kutter und dieser ebenfalls knapp vor Regine Sautter (FDP). (pmü)