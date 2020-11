Auf wackligen Füssen: Bundesrat hält an seinen Plänen für die zweite Säule fest – trotz heftigem Widerstand

Die Altersvorsorge basiert auf dem Drei-Säulen-Prinzip: AHV, berufliche Vorsorge sowie private Vorsorge. Die erste und die zweite Säule müssen dringend reformiert werden. Bei der beruflichen Vorsorge steht dabei der Umwandlungssatz im Zentrum. Gemäss diesem Satz wird aus dem Altersguthaben die Rente berechnet. Derzeit liegt der Mindestumwandlungssatz in der obligatorischen beruflichen Vorsorge bei 6,8 Prozent. Als Beispiel: Bei einem Altersguthaben von 500'000 Franken werden jährlich 34'000 Franken ausbezahlt (5x6800). Bei einem Umwandlungssatz von 6 Prozent wären es 30'000 Franken.

Der Bundesrat will zudem den Koordinationsabzug halbieren. Dieser bestimmt, welcher Lohn bei der zweiten Säule versichert ist. Bei Arbeitnehmenden in tiefen Pensen und Löhnen ist wegen des Koordinationsabzugs nur ein kleiner Teil des Lohnes versichert – oder sie haben gar keine zweite Säule, erhalten nach der Pensionierung also nur die AHV-Rente. (mjb)