Sie haben dem Land zu seinem Namen verholfen, das Taschenmesser erfunden und die Pauschalsteuer populär gemacht. Jetzt sollen sich die Schwyzer als Erste gegen die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, kurz Kesb, an der Urne zur Wehr setzen. So will es der SVP-Nationalrat Pirmin Schwander. Der Ökonom ist der schärfste Kritiker des professionalisierten Vormundschaftswesens in der Schweiz. Am 21. Mai wird in seinem Heimatkanton über eine von ihm lancierte Volksinitiative abgestimmt.

Schwander fordert, dass die Kesb künftig von den Gemeinden geführt wird. Heute ist der Kanton dafür zuständig. Mit dem Wechsel soll der Kurs der Kesb korrigiert werden. Damit wird die erste kantonale Abstimmung zum nationalen Testlauf für die viel kritisierte Behörde.