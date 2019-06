Die Routen sollen rechtzeitig zum Start der Sommersaison am kommenden Wochenende von den letzten Schneefeldern befreit werden, wie die Veranstalter mitteilten. Auch in anderen Bergregionen sei der Weltschaufeltag mittlerweile Tradition. Auf der Corviglia oberhalb von St. Moritz fand er bereits zum dritten Mal statt.

Man würde es kaum vermuten, aber heuer gab es besonders viel zu schaufeln. Der Winter war in diesem Jahr hartnäckig, wie sich Michael Kirchner, Kommunikationschef von Engadin St. Moritz Moutains AG, in der Mitteilung zitieren lässt: "So viel Schnee hat es um diese Zeit in den vergangenen Jahren nicht gegeben."