Viele Kantone haben aufgrund der grossen Trockenheit ein Feuerverbot ausgesprochen, manche verbieten auch das Abbrennen von Feuerwerk. Vorsicht ist überall geboten – der Feuerwerks-Experte sagt, worauf es ankommt, und was an der diesjährigen Nationalfeier besser nicht in den Himmel gefeuert werden sollte.