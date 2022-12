Atommüll «Niemand möchte ein Atomendlager vor seiner Haustüre haben»: CDU-Politiker fordert Entschädigung für Deutsche Felix Schreiner (36) vertritt als CDU-Abgeordneter den Wahlkreis Waldshut im Deutschen Bundestag und ist Vorsitzender der Deutsch-Schweizerischen Parlamentariergruppe. Im Interview erklärt er, wieso auch Deutsche wegen des Schweizer Atomendlagers entschädigt werden müssen.

Felix Schreiner, Bundestagsabgeordneter CDU, Wahlkreis Waldshut.

Herr Schreiner, das Atom-Tiefenlager soll vier Kilometer von der deutschen Grenze entfernt gebaut werden. Können Sie damit leben?

Erst mal ist es Aufgabe unserer Politikergeneration, sich diesem Thema zu stellen. Denn der Müll muss sicher entsorgt werden. Und es ist klar:

Niemand möchte ein Atomendlager vor seiner Haustüre haben.

Gleichzeitig macht die Strahlung auch vor staatlichen Grenzen keinen Halt. Wichtig ist deshalb, dass man sachlich begründen kann, dass der sicherste Ort gefunden wurde, den es dafür gibt.

Können Sie den Standortentscheid nachvollziehen?

Ich habe den Prozess verfolgt, auch wie sich die betroffenen deutschen Gemeinden beteiligt haben. Die Diskussion war nicht immer reibungsfrei. Die Gefahren der Radioaktivität sind nicht durch den Rhein begrenzt und deshalb beschäftigt die Thematik beide Länder. Mich hat aber überrascht, dass der Entscheid auf einen Standort fällt, der vor einigen Jahren ausgeschlossen wurde. Ich bin nun gespannt, was die Erklärung dafür ist.

Erwarten Sie Widerstand?

Nicht alle werden begeistert sein. Durch Information und völlige Transparenz muss die Nagra den Standort erklären. Bisher gab es Beteiligung, aber auf einer Fachebene und in der Politik. Jetzt müssen zwingend die Bürger einbezogen werden.

Auch die anderen Standorte für den Atommüll wären nahe an der deutschen Grenze gewesen.

Das ist uns natürlich aufgefallen.

Begründet wird der Entscheid mit der Geologie …

… ich habe die geologischen Begründungen gehört und nehme sie zur Kenntnis.

Versucht Deutschland den Entscheid noch zu kippen?

Die Schweiz hat entschieden, sie ist ein souveränes Land. Wir wollen aber beteiligt werden, und zwar auf Augenhöhe. Es handelt sich um Atommüll, dessen Gefahren für alle Anwohner gleichermassen hoch sind. Das gilt für die Belästigungen oberhalb der Erde, wie Emissionen und Transporte, und unterhalb der Erde, wie Strahlenexpositionen und Beeinträchtigungen des Grundwassers.

Was könnte Deutschland dagegen unternehmen?

Wir sind am Tag eins des Entscheids. Am besten löst man die Probleme, indem man miteinander spricht. Wir haben unsere eigene Geschichte mit Atommülllager, die nicht sehr erfolgreich ist. Unser Suchverfahren erstreckt sich über Jahre. Wir kennen die schwierige Diskussion. Was uns eint: Wir haben Atommüll und wir müssen ihn entsorgen. Wir können ihn nicht auf den Mond schiessen oder exportieren. Der Standort muss der sicherste sein, der Entscheid muss transparent sein und der Atommüll muss rückholbar sein. Wenn die Generation nach uns eine bessere technische Lösung zur Entsorgung kennt, muss es möglich sein, den Müll wieder zurückzuholen. Mit Beginn des weiteren Verfahrens will ich auch an eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung erinnern.

Fordern Sie Entschädigungen für die Betroffenen?

Es steht ausser Frage, dass deutsche Gemeinden in derselben Situation stecken wie jene in der Schweiz und es steht ausser Frage, dass nur die Schweizer Bevölkerung entschädigt wird. Die deutsche Bevölkerung ist mindestens genauso betroffen vom Atomendlager. Die Grenze liegt vier Kilometer entfernt. Ich unterstütze daher die Forderungen nach Kompensationen.