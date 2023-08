Asyl Nach Container-Aus: Kantone bieten 1800 Asylplätze in Zivilschutzanlagen an – Bundesrätin Baume-Schneider ist zuversichtlich Die Kantone helfen Bundesrätin Baume-Schneider aus der Patsche: Sie konnten doch noch Plätze für Asylsuchende auftreiben. Behalten die Kritiker der Container-Lösung damit recht?

Steht als Asylministerin im Fokus: Elisabeth Baume-Schneider. Bild: Keystone

Mit ihrem ursprünglichen Plan ist Asylministerin Elisabeth Baume-Schneider krachend gescheitert: Sie wollte temporäre Containeranlagen bauen lassen, um im Herbst genügend Plätze für Asylsuchende zu haben. Doch der Ständerat verweigerte in der Sommersession den Kredit dafür, und die Bundesrätin stand vor einem Scherbenhaufen.

Daraufhin bat das Staatssekretariat für Migration (SEM) die Kantone, geeignete Zivilschutzanlagen für die Unterbringung zu suchen. Am Freitag konnte Baume-Schneider nun einen Erfolg verkünden: Die Kantone haben 1800 Unterbringungsplätze gemeldet. Rund 600 davon könnten rasch genutzt werden. Sie befinden sich in den Kantonen Genf und Bern sowie in der Stadt Zürich. Weitere 1200 Plätze seien in Abklärung, erklärten die Behörden nach einem Treffen von Baume-Schneider mit Vertretern und Vertreterinnen der Kantone und Gemeinden.

Das sind insgesamt zwar weniger als die 3000 Plätze, die mit den Containern vorgesehen waren. Trotzdem zeigte sich Baume-Schneider optimistisch: Sie sei zuversichtlich, dass so alle Asylsuchenden untergebracht werden könnten, ohne dass eine vorzeitige Zuweisung an die Kantone nötig werde. Sie fügte an: «Zuversichtlich heisst nicht, dass man sicher ist. Sondern es heisst, dass man Vertrauen hat, dass es möglich ist.»

Hatten die Kritiker recht?

Dass die Kantone 1800 zusätzliche Unterbringungsplätze anbieten konnten, sei angesichts der kurzen Vorlaufzeit ein «sehr gutes Ergebnis», sagte Regierungsrat Christoph Amstad, Vizepräsident der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK). Weitere Plätze würden gesucht. Auch die Armee prüft laut Baume-Schneider, in welchem Umfang sie den Bund weiter unterstützen könne.

Behalten also die Kritiker recht, die sagen, es brauche keine Containeranlagen, da in den Zivilschutzanlagen in den Kantonen noch viel Potenzial brachliege? Baume-Schneider verneinte eine entsprechende Frage. Es sei nicht einfach für die Kantone, Zivilschutzanlagen zur Verfügung zu stellen, zumal sie diese dann selbst nicht brauchen könnten. Regierungsrat Amstad gab zudem zu bedenken, eine Lösung mit fünf grossen Containeranlagen wäre effizienter gewesen.

Ob es die zusätzlichen Plätze überhaupt braucht, ist unklar. Das Staatssekretariat für Migration rechnet für dieses Jahr nach wie vor mit 28’000 Asylgesuchen. Hinzu kämen rund 20’000 bis 23’000 Geflüchtete aus der Ukraine mit Status S. Dafür reichen die bestehenden Strukturen laut den Behörden aus.

Doch es brauche einen gewissen Handlungsspielraum, sagte Baume-Schneider. Dies für den Fall, dass mehr Asylsuchende kommen oder in kurzer Zeit besonders viele ein Gesuch stellen. Die – zumeist unterirdischen – Zivilschutzanlagen sollen dabei möglichst kurz genutzt werden, um Spitzen zu brechen.

Kantone erwarten Effort der Armee

Die Suche nach den zusätzlichen Plätzen gestaltete sich nicht einfach, wie die Bundesrätin betonte. Regierungsrat Amstad zählte einige Herausforderungen auf: Einerseits sind die Gemeinden Eigentümer, der Kanton kann also nicht einfach darüber verfügen. Zudem müsse die Anlage eine gewisse Grösse haben, auch der bauliche Zustand sei zu berücksichtigen. Und man müsse auch auf die öffentliche Meinung Rücksicht nehmen, gerade in Regionen, die bereits eine gewisse Last trügen, beispielsweise Standort eines Bundesasylzentrums sind.

«Wir erwarten vom SEM, dass es die angebotenen Plätze mit einer gewissen Grosszügigkeit prüft», betonte Amstad. Der Gedanke dahinter: Lehnt der Bund eine Anlage ab, zum Beispiel weil sie peripher liegt, könnte er Kanton und Gemeinde vor den Kopf stossen.

Die Kantone erwarteten auch, dass die Armee ebenfalls weitere Plätze zur Verfügung stelle, sagte Amstad. Schliesslich könnten die Kantone nichts dafür, dass der Kredit für Containeranlagen abgelehnt worden sei. Daher dürfe die Aufgabe nicht allein den Kantonen in die Schuhe geschoben werden.

Dass nicht alle Kantone Lust haben, Anlagen zur Verfügung zu stellen, schimmerte in den letzten Tagen durch. Insbesondere die Zentralschweiz machte Schlagzeilen: Luzern, Schwyz, Uri, Zug, Nid- und Obwalden teilten dem Bund mit, dass sie keine Zivilschutzanlagen zur Verfügung stellen. Der Obwaldner Amstad begründete dies unter anderem damit, dass viele Anlagen über weniger als die 100 geforderten Plätze verfügten.

Gut möglich indes, dass sich einige Kantone zurückhielten in der Hoffnung, dass andere in die Bresche springen – und sie, sollten die Betten tatsächlich knapp werden, doch noch eine Zivilschutzanlagen auftreiben könnten.