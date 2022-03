Armeebotschaft «Wir müssen im Stande sein, alles runter zu holen, was da geflogen kommt»: Grosse Show für den F-35 – doch das Parlament zuckt mit den Schultern Am Donnerstag hat die Schweizer Luftwaffe den geplanten Kampfflieger präsentiert. Tags zuvor wäre die Vereinigte Bundesversammlung eingeladen gewesen – gekommen sind nur wenige.

Ein Kampfflugzeug des Typ F-35A steht auf dem Flugplatz Emmen. Urs Flüeler / KEYSTONE

Es ist lediglich eine Schmonzette am Rande, aber sie illustriert die Bemühungen des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS): Jeweils eine Sitzung pro Jahr hält die Sicherheitskommission des Nationalrats auf Platz, also auf Gelände der Schweizer Armee ab. Unüblicherweise war das heuer auf dem Flugplatz Emmen. Anlass dazu boten die beiden F-35 aus Italien, dem womöglich nächsten Schweizer Kampfflieger.

Und ausnahmsweise war nicht nur die zuständige Kommission eingeladen, sondern gleich die Vereinigte Bundesversammlung, also alle 246 National- und Ständeräte. Allerdings mochte nur wenig mehr als eine Handvoll Parlamentarier der Einladung Folge leisten, wie das VBS bestätigt. Der Rahmen für die Kampfjet-Show war also recht familiär, als die beiden Jets zum einzigen Mal während ihrer Schweiz-Visite abhoben – immerhin Bundesrätin Viola Amherd (Mitte) liess es sich nicht entgehen.

Divisionär Peter Merz, Kommandant der Schweizer Luftwaffe, präsentiert den F-35. Urs Flüeler / KEYSTONE

Beim Medienanlass einen Tag später blieben die Flieger am Boden. Das VBS scheute dennoch keine Mühe und zimmerte eine kleine Ausstellung in die Hallen von Emmen. Im ersten Raum standen Teile der geplanten Bodluv-Einheiten, dem Patriot-System. Die Boden-Luft-Abwehr sowie 35 Kampfjets des Typs F-35 bilden den Kern der präsentierten Armeebotschaft 2022. Für sechs Milliarden Franken sollen diese Investitionen den Schweizer Luftraum sichern. Oder, wie es Divisionär Peter Merz formulierte: «Wir müssen im Stande sein, alles runter zu holen, was da geflogen kommt.»

Die spezielle Form des Fliegers macht ihn für Radars schwer zu entdecken. Urs Flüeler / KEYSTONE

Der Ukraine-Krieg hat dem umstrittenen Geschäft eine neue Brisanz verliehen. Das weiss auch Merz: Bereits auf der zweiten Folie seiner Powerpoint-Präsentation tauchte der Konflikt in Osteuropa auf. Die Stossrichtung ist eindeutig: Die Schweiz brauche diese Kampfjets, um ihre Souveränität zu verteidigen. Inhaltlich folgte wenig Neues. Nach der Evaluation hat sich die Luftwaffe darauf geeinigt, der F-35 sei der wirksamste, günstigste und nachhaltigste Flieger. Nun gilt es, vor dem Hintergrund der «Stopp-F-35-Initiative» die Botschaft zu festigen.

Wer wollte, durfte sich im Flugsimulator als Pilot oder Pilotin versuchen. Urs Flüeler / KEYSTONE

Auch US-Rüstungsfirma Lockheed Martin unternimmt Anstrengungen, den Deal in trockene Tücher zu bringen. Ein Pilot der US-Air Force gab interessierten Journalisten eine Einführung am Flugsimulator. In einer Halle stand zudem ein Modell im originalgetreuen Massstab, in dessen Cockpit man Platz nehmen konnte. Und auf dem Rollfeld vor der Halle, streng bewacht: einer der 35 Flieger, welche die Schweiz kaufen möchte. Der Rüstungskonzern ist sich politisches Marketing gewohnt.

Im vergangenen Jahr habe der Konzern alleine in den USA 14 Millionen US-Dollar für Lobbying ausgegeben, rechnet die Plattform OpenSecrets vor. Seit 2008 hat die Firma ihre Bestrebungen in diesem Bereich stark ausgebaut – zwei Jahre nach dem Erstflug ihres Prestige-Projekts, dem F-35. Am Freitag darf noch die Bevölkerung in Emmen einen Augenschein nehmen. Im Unterschied zum Parlament war die Nachfrage nach einem der beschränkten Zutrittstickets riesig.