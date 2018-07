«Von den rund 2500 Standorten sind rund 800 abschliessend untersucht und weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig. Hier besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Rund 45 Standorte wurden bisher saniert», teilt Frischknecht mit. Bei den übrigen Standorten bestehe «noch Handlungsbedarf». Das heisst: «Sei es, dass noch Untersuchungen nötig sind, sei es, dass eine Überwachung erfolgt oder dass eine Sanierung durchgeführt werden muss», so der VBS-Sprecher.

Die Sanierung dieser Anlagen kostet Unsummen. «Die Kosten für die Untersuchungen der belasteten Standorte und die nötigen Sanierungen werden grob auf 0,5 bis 1 Milliarde Franken geschätzt», richtet Frischknecht aus. Und in dieser Summe ist Mitholz noch gar nicht drin. VBS-Sprecher Frischknecht: «Er ist in dieser Abschätzung nicht enthalten, weil eine Sanierung des Standorts aus altlastenrechtlicher Sicht bisher nicht vorgesehen war. Nun müssen die Abklärungen der Arbeitsgruppe abgewartet werden, die der Bundesrat letzte Woche beschlossen hat.»

Der Fall Mitholz zeigt erstaunliche Unterlassungen und Verharmlosungen früherer Armeeverantwortlicher auf. Das Gefährdungspotenzial der in den Kavernen verbleibenden Munition wurde ignoriert. So sagte der damalige EMD-Chef Karl Kobelt 1948 an einer Konferenz der kantonalen Militärdirektoren, dass in Mitholz 7000 Tonnen Munition explodiert seien. Das wäre der gesamte Munitionsbestand gewesen. Tatsächlich liegen aber heute noch 3500 Tonnen Munition im Bahnstollen und im Schuttkegel. Spätestens seit 1949 war dies bekannt, wie das VBS einräumt. Aber öffentlich kommuniziert wurde es nicht, und der Bevölkerung war dies nicht bewusst. Eine Rolle dürfte gespielt haben, dass «die Anlage klassifiziert war», so VBS-Sprecher Frischknecht. Geheimhaltung ging also vor.