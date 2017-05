Popsängerin Ariana Grande wollte in zwei Wochen im Zürcher Hallenstadion aufzutreten. Nach dem Anschlag auf ihr Konzert in Manchester ist noch offen, ob der Schweizer Auftritt stattfindet. Hallenstadion-Chef Felix Frei spricht im Interview über die Schwierigkeit, Besucher auch auf dem Nachhauseweg zu schützen und die Zukunft der Sicherheit an Konzerten.

Herr Frei, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie vom Anschlag auf das Konzert von Ariana Grande in Manchester erfuhren?

Felix Frei: Zuerst einmal dachte ich: „Das darf doch nicht wahr sein.“ Dass nun wieder ein Konzert zum Ziel eines Terroranschlages wurde, ist schrecklich. Die Betroffenheit ist gross.

In zwei Wochen sollte Ariana Grande im Hallenstadion auftreten. Hatten Sie Kontakt mit ihrem Management?

Ja, aber ich kann im Moment nicht sagen, ob das Konzert stattfindet.