Er wird in der Blick-Gruppe die Leitung des «Projekt Blick TV» im Range eines Chefredaktors übernehmen, wie Ringier am Freitag mitteilt.

Jonas Projer blickt auf eine lange Erfahrung im Journalismus zurück. Er arbeitete während vielen Jahren beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Zuletzt unter anderem als Leiter Talk-Redaktion und Moderator der Sendung «Arena».

Schweizweite Bekanntheit erlangte er 2011 als EU-Korrespondent des SRF in Brüssel. Projer studierte Anglistik, Filmwissenschaften und Germanistik an der Universität Zürich und hält einen Abschluss im Studiengang «Film» der Zürcher Hochschule der Künste, während dem er auch ein Studienjahr an der renommierten School of Visual Arts in New York absolviert hat. (whr)