Um sich bei den Ärzten und dem Pflegepersonal in ihrem Kampf gegen das Coronavirus zu bedanken, haben heute Freitag viele Menschen von ihren Balkonen applaudiert. Um 12.30 Uhr war das Klatschen und Rufen von den Balkonen und aus den offenen Fenstern überall in der Schweiz zu hören. Zu der Aktion war zuvor in den sozialen Netzwerken aufgerufen worden. (luk)