Appenzell Ausserrhoden und Thurgau werden zum Corona-Risikogebiet – eine Erklärung

So habe man das Wallis zusammen mit dem Stadtkanton Genf auf die rote Liste gesetzt, obwohl es im Wallis weniger Fälle gab erklärt van Gucht.

«Wir mussten auf die NUTS-3-Regionen zurück.» Damit werden etwa in Deutschland Bundesländer erfasst, die zum Teil so gross wie die Schweiz sind. Hierzulande aber ist jeder der 26 Kantone eine eigene NUTS-Region.

Man sei sich natürlich bewusst, dass das in der kleinen Schweiz zu absurden Situationen führen könne, sagt van Gucht.

Nach belgischem System kommt eine Region mit mehr als 20 Neuinfektionen auf 100000 Einwohner innert 14 Tagen auf die orange, mit mehr als 100 Fällen auf die rote Liste.

Diese Systematik dient der eindeutigen Identifizierung von Regionen in der EU und entspricht in der Regel den Gliedstaaten der Mitgliedsländer. Also Bundesländer in Deutschland (Niedersachen, gleich gross wie die Schweiz) oder Regionen in Frankreich (Nouvelle-Aquitaine, doppelt so gross wie die Schweiz).

Auch in der Schweiz findet diese EU-Nomenklatur Anwendung. So ist jeder der 26 Kantone eine NUTS-3 Region. Man sei sich natürlich bewusst, dass das in der kleinen Schweiz zu absurden Situationen führen könne, sagt van Gecht. «Deshalb nutzen wir erst NUTS-2.»

NUTS 2-Regionen in der Schweiz sind etwa die Ostschweiz oder Genferseeregion. Doch eben diese Unterteilung habe zu grossen Problemen geführt. So habe man das Wallis zusammen mit dem Stadtkanton Genf auf die rote Liste gesetzt, obwohl im Wallis proportional viel weniger Menschen an Corona erkrankt sind, erklärt van Gecht.

«Wir nutzen dasselbe System wie im Inland. Belgien hat 69,9 Neuinfektionen pro 100'0000 Einwohner und ist somit auch im orangen Bereich », sagt Virologe van Gucht.

Für das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist Belgien aufgrund der Neuinfektionen seit dem 20. August Risikogebiet.

Die Reaktionen der Kantone