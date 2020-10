(dpo) Nachdem das WEF bekannt gab, dass die Veranstaltung 2021 in Davos ausfalle, suchten die Organisatoren nach einem Alternativ-Standort in der Schweiz. Nun steht fest: Das nächste Jahrestreffen des World Economic Forum findet in Luzern-Bürgenstock statt. Dies gab das WEF am Mittwoch bekannt. Der Luzerner Regierungsrat begrüsste die Standortwahl in einer Stellungnahme und sieht darin Chancen für die Weiterentwicklung des Luzerner Tourismus.

