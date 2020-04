Anne Lévy wird neue Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit

(sat) Mitten in der Coronakrise ist damit nun auch klar, wer das BAG ab Oktober leiten wird. Dann wird Lévy, die derzeitige CEO der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel, ihre Stelle nämlich antreten. Ihren Job in Basel wird Lévy allerdings bereits Mitte Juni verlassen, wie die UPK am Freitag mitteilen. Der Verwaltungsrat dankt Lévy dabei auch für ihren grossen Einsatz und ihr professionelles Wirken. Zudem teilt die UPK mit, Verwaltungsratspräsident Konrad Widmer werde die UPK ad interim leiten.

Personalrochade mitten in der Coronakrise

BAG-Direktor Pascal Struppler hatte seinen Rücktritt bereits im vergangenen Oktober – also ein Jahr im Voraus – angekündigt. Der Walliser erklärte dies damals damit, sich «neuen Projekten zu widmen». Vor seiner Zeit als BAG-Chef war der 60-Jährige ab 2003 bereits sechs Jahre Generalsekretär im Innendepartement.

Bereits letzte Woche bekannt geworden war der neue Chef der Abteilung übertragbare Krankheiten im BAG, Stefan Kuster. Er folgt auf «Mr. Coronavirus» Daniel Koch, der – wie bereits seit längerem geplant – pensioniert wird. Koch wird vorderhand jedoch weiterhin für das BAG respektive den Bundesrat an Medienkonferenzen zum Thema Coronavirus auftreten.