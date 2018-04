Merkel bleibt die Chefin

Einig sind sich Aussenpolitiker in einem Punkt: Die starke Person in Europa ist bis auf weiteres weiterhin die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. «Es ist immer noch Merkel, die das Sagen hat. Sie hat in Deutschland eine sehr geeinte politische Klasse hinter sich, mit Ausnahme der AFD. In Frankreich ist das anders, die Hälfte Franzosen sind sehr euroskeptisch.» Also nach wie vor Vorteil Merkel. «Macron kann nur mit Merkel Erfolg haben», sagt Claude Béglé, ehemaliger Chef der Schweizer Post.

Und diese werde Macron nicht gewähren lassen, meint Büchel. «Sie wird das Heft wieder in die Hand nehmen, nachdem sie dies wegen den Koalitionsverhandlungen eine Weile nicht mehr konnte. Macron aber wird sich um die Probleme im Innern kümmern müssen, das wird ihn absorbieren.»

Macron, der Europopulist

In den Augen von Sommaruga macht Macron «in Frankreich eine Art Europopulismus, um dem europäischen Projekt Dynamik zu verleihen.» Er habe im Gegensatz zu Merkel begriffen, «dass die soziale Dimension in den Vordergrund gerückt werden muss», sagt Sommaruga. Er traut ihm einiges zu, sofern er hart arbeite: «Er ist noch nicht der Leader in Europa, aber er ist auf dem richtigen Weg.» Wie Büchel ist er aber der Ansicht, dass Macron für die Schweiz derzeit praktisch keine Bedeutung hat.

Für Büchel dagegen ist klar, dass Macron scheitern wird. «Er wird mit seiner Forderung nach mehr EU-Zentralismus nicht durchkommen.» Zum Glück für die EU, denn: «Mit Macron-Ideen hält man die EU nicht zusammen, im Gegenteil. Die Zentralisierung triebe die EU auseinander. Aber die Vernunft wird sich durchsetzen», ist Büchel überzeugt. Er glaubt, dass die EU in den nächsten Jahren föderalistischer wird.

Genau dieser Impuls, glaubt CVP-Mann Béglé, gehe von Macron aus: «Macron will ein Europa der Nationen, nicht nur ein zentralistisches Europa», glaubt er. Macron wolle mehr Macht und Souveränität für die Länder, und nicht für die EU-Kommission. «Vielleicht ergibt sich daraus mehr Spielraum für die Schweiz, und Macron ist jedenfalls kein Feind der Schweiz.»