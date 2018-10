Richard Spencer dagegen hat zwar auch eine musikalische Vergangenheit in der Schweiz, allerdings in einem anderen Genre. Er absolvierte im Jahr 2002 ein Praktikum am Zürcher Opernhaus, wie er auf Anfrage sagt. Er half dem Regisseur Robert Wilson (77), Richard Wagners «Ring der Nibelungen» zu inszenieren.

Neonazis geben sich gemässigt

Es passt, dass sich Spencer und Lüthard nun treffen. Denn die Pnos versuchte in den letzten Jahren, wegzukommen vom Sound der Skinheads hin zu etwas wohlklingenderen Tönen. Seit im Jahr 2006 eine Richterin das damalige Parteiprogramm der Pnos als «kollektive Schmähung der Ausländer» bezeichnet hatte, weil Fremden darin die Menschenrechte abgesprochen würden, frass die Partei Kreide. Das heutige Programm klingt wie ein durchschnittliches rechtspopulistisches Pamphlet.

Was die Pnos an Richard Spencer faszinieren dürfte, ist sein Talent, für seine rechtsextreme Ideologie Wind zu machen, ohne dass es gleich überall nach Nationalsozialismus stinkt. Wenn er sich Nazi-Rhetorik annähert, dann auf eine gewiefte Weise.

Dazu ein Beispiel: Zwei Wochen nach der Wahl von Donald Trump schrie Spencer am Ende einer Rede, «Hail Trump, hail our People, hail Victory» in den Saal. Darauf hoben einzelne Männer im Publikum die Hand zum Hitlergruss. Der Skandal schien perfekt. Doch dann trampte ein Journalist der «New York Times» in die Falle.