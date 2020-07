Alt Bundesrat Kaspar Villiger: «Man ist immer einsam, wenn man in Krisen den endgültigen Entscheid treffen muss»

Interviews gibt Villiger eigentlich keine mehr. Nun macht er eine Ausnahme. Am Telefon aus dem Tessiner Feriendomizil klingt seine Stimme so ruhig und bedacht wie sie immer klang. Nur über die Cryptoaffäre will der 79-Jährige nicht sprechen. Mindestens solange die parlamentarische Untersuchungskommission an der Arbeit sei, wolle er sich dazu nicht mehr öffentlich äussern.

Als Finanzminister kamen später die nachrichtenlosen Vermögen, der Kampf ums Bankgeheimnis oder die Swissair-Krise. Und 2008 holte man den Luzerner aus dem Ruhestand. Der frühere Unternehmer wurde Verwaltungsratspräsident der staatlich geretteten Grossbank UBS, die am Rande des Abgrunds stand. «Eigentlich ein Himmelfahrtskommando», sagt Villiger heute. «Die Bank steckte in grösseren Problemen, als ich mir bewusst war.»

Ich bin immer in Krisen gerutscht, aber habe keine verursacht (lacht). Man hat in diesen Situationen nicht permanent das Bewusstsein von Krise. Man spürt vor allem Hektik.

Welches war für Sie die herausforderndste Krise in Ihrer Amtszeit?

Am komplexesten war wohl der Zusammenbruch der Swissair. Es ging nicht darum, eine konkrete Gesellschaft zu retten, sondern unter enormem Zeitdruck die Anbindung der Schweiz an die grossen Wirtschaftszentren zu sichern. Weil praktisch die ganze Infrastruktur damals an der Swissair hing, war diese Infrastruktur hochgradig gefährdet. Hier in einem Dschungel von Interessenkonflikten zwischen Kantonen, Städten, Gewerkschaften, Crossair, Swissair, Banken, Politik und Medien sowie mit unglaublichem Begleitlärm eine Lösung zu finden und durchzusetzen, war eine nahezu unlösbare Aufgabe, die enorm Nerven kostete.

Wie einsam ist man in solchen Entscheiden?

Man ist immer einsam, wenn man im ungewissen Umfeld den endgültigen Entscheid treffen muss und weiss, dass man dafür die Verantwortung trägt. Aber wenn man ein gutes Team hat, dem man vertrauen kann und das einem vertraut, ist man trotzdem nicht allein. Und man hat auch im Bundesrat, der ja im Kollegialsystem Mitverantwortung trägt, viel Unterstützung, wenn man offen und fair spielt.

Wie viele Entscheide haben Sie getroffen, bei denen Ihnen mulmig war oder bei denen Sie die Auswirkungen nur erahnen konnten?

Viele. Beispielsweise, als ich trotz des ungünstigen Umfeldes nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem wachsenden Widerstand in Politik und Medien auf der Beschaffung des FA-18 beharrte. Man hat in einer Krise im chaotischen Umfeld nie ein vollständiges Bild der Lage und man weiss nie genau, wie wirksam die getroffenen Massnahmen sein werden. Man weiss auch nie genau, wer in der von der Krise betroffenen Organisation loyal an der Lösung mitarbeitet und wer vor allem an den Selbstschutz denkt und eigene Fehler vertuscht. Deshalb muss man zunächst gnadenlos dafür sorgen, dass alle Fakten auf den Tisch kommen.

Haben Sie auch Entscheide bereut?

Eigentlich selten, weil es meistens gut kam. Ich habe immer meinen Teams Vertrauen geschenkt. Das hat vielleicht dazu geführt, dass ich eine notwendige personelle Konsequenz – selten, aber doch hin und wieder – zu spät gezogen habe. Trotzdem hat es sich ausbezahlt, weil Vertrauenskulturen langfristig immer leistungsfähiger sind.

Kann man aus Krisen Lehren für die nächste Krise ziehen?

Aus jeder Krise kann man Lehren ziehen. Aber diese Lehren basieren meist auf den eben gemachten Erfahrungen. Deshalb bereitet fast jede Armee den letzten und nicht den nächsten Krieg vor.

Wie bereitet man sich trotzdem vor?

Krisenübungen sind sicher hilfreich. Aber keine Krise, die ich erlebt habe, wurde wirklich vorausgesehen. Erst wenn sie einmal eingetreten war, hatten sie alle kommen sehen. Jede Krise wird anders sein. Deshalb soll man nie in Prognosen denken, sondern in Szenarien. Querdenker muss man fördern und nicht ausblenden, wie viele starke Manager das gerne tun. Die Querdenker gehen einem bisweilen auf die Nerven, aber sie halten einen wach.

Der Bundesrat habe «schnell, durchdacht und wirksam» gehandelt, schreibt Villiger in seinem Buch. Die Hilfsmassnahmen seien richtig gewesen, sonst hätte der Zusammenbruch der Wirtschaft gedroht.