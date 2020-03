In der Schweiz schliessen wegen der Coronavirus-Pandemie alle Schulen bis mindestens 4. April. Die Einreise aus Italien wird eingeschränkt. Versammlungen von mehr als 100 Personen werden verboten, in Clubs und Restaurants dürfen sich nur noch 50 Personen gleichzeitig aufhalten. Das ordnete die Regierung am Freitag an. Sie bewilligte gleichzeitig zehn Milliarden Franken zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen. Auch Sport- und Kulturinstitutionen sollen unterstützt werden.