Alkohol auf Raststätten, Rettungsgasse, Rechtsabbiegen mit Velo: Bundesrat beschliesst neue Verkehrs-Regeln

(rwa) Der Bundesrat hat am Mittwoch eine Reihe von Verordnungsänderungen bei den Verkehrsregeln und der Signalisation verabschiedet, die nächstes Jahr in Kraft treten. Ziel sei es, den Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit zu erhöhen, heisst es in einer Mitteilung des Bundesamtes für Strassen. Der Bundesrat erfüllt damit auch Vorstösse aus dem Parlament.