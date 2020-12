Alain Berset: Kantone, die Epidemie nicht im Griff haben, sollen Pisten schliessen

(wap) Die Schweiz befinde sich in einer ernsten Situation, erklärte Alain Berset am Sonntagabend in einem Interview mit dem Westschweizer Fernsehen RTS. Sie sei aber unter Kontrolle und eine Ausrufung der ausserordentlichen Lage gemäss Epidemiengesetz nicht angebracht. Berset verwies auf das Beispiel der Romandie: Dort hätten die Kantone die zweite Welle mit strengen Massnahmen auf kantonaler Ebene brechen können. Man wisse also, was zu tun sei.

Wenn sich die Situation verschlechtere, müsse man weitere Massnahmen ergreifen, so Berset. Er erwarte von den Kantonen auch die Schliessung von Skigebieten, falls es ihnen nicht gelingen sollte, die Epidemie auf ihrem Territorium unter Kontrolle zu bringen.