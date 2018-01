«Wie beurteilen Sie die Leistung von Bundesrat X?» Dies wollte der Medienkonzern Tamedia in seiner Umfrage für die Wahlen 2019 wissen. 20'422 Personen machten mit. Sie erkoren Bundespräsident Alain Berset zum Sieger, mit einem Notenschnitt von 3,95. Auf den weiteren Rängen der Umfrage, die mit den Politologen Lucas Leemann und Fabio Wasserfallen durchgeführt wurde: Doris Leuthard (3,87) auf Rang zwei, gefolgt von Ueli Maurer (3,74), Ignazio Cassis (3,72), Guy Parmelin (3,63), Simonetta Sommaruga (3,47) und Johann Schneider-Ammann (3,36).

So weit, so gut. «20 Minuten online» schaltete die offizielle Tamedia-Umfrage am Dienstagmorgen um 5.45 Uhr auf – zusammen mit einer eigenen Online-Umfrage. «Welcher Bundesrat macht seine Arbeit am besten?», wollte «20 Minuten» von den Lesern wissen. Um 7.29 Uhr hatten bereits 3254 Personen eine Antwort darauf gegeben, wie ein Screenshot belegt (siehe unten). Eine ganz andere allerdings, als bei der offiziellen Umfrage. Auf Rang eins lag mit grossem Abstand Maurer (35 Prozent) gefolgt von Leuthard (20), Berset (16), Sommaruga (10), Schneider-Ammann (8) und Cassis (7). Schlusslicht bildete Parmelin mit gerade mal 4 Prozent.