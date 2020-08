Alain Berset ernennt neuen persönlichen Mitarbeiter für Bereich Gesundheit

(gb.) Bei den persönlichen Mitarbeitern von Alain Berset kommt es zu einem Wechsel. Bundesrat Berset hat Stefan Honegger zum Nachfolger von Doris Bianchi ernannt, wie das Departement des Innern (EDI) am Dienstag bekannt gab. Bianchi war zuvor zur Direktorin der Pensionskasse des Bundes Publica gewählt worden.

Stefan Honegger ist laut der Mitteilung des EDI Rechtsanwalt und war zuvor Bereichsleiter beim Bundesamt für Sozialversicherungen. Er arbeitet seit 2008 in der Bundesverwaltung. In seiner neuen Funktion als persönlicher Mitarbeiter wird er Berset demnächst in den Bereichen Gesundheit, Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen unterstützen.