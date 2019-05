Mehr als 120 Agenten der Kantonspolizei beteiligten sich an der Walliser Terrorsimultaion. Das Szenario wurde in einem realistischen Rahmen durchgeführt. Die Übung, welche darin bestand, alle Ressourcen und Kräfte der Kantonspolizei zu testen, sei sehr lehrreich gewesen und habe die Einsatzfähigkeit des Walliser Kantonspolizeikorps gestärkt, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Europa wird seit Anfang 2015 von terroristischen Gruppierungen erschüttert. Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) stuft die terroristische Bedrohung deshalb in Europa und so auch in der Schweiz als erhöht ein.