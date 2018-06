Nach seinem 104. Geburtstag flog der Australier David Goodall in die Schweiz, um hier zu sterben. Kurz vor seinem Suizid betonte er: «Ich bin nicht krank.» Sein Tod löste in Australien eine Debatte über neue Gesetze aus. In der Schweiz prägt er nun die Diskussion über neue Ethikrichtlinien. Wir erzählen seine Reise und deren Folgen in einer neuen Form: als Multimedia-Reportage.