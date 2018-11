Er tut so, also wäre nichts geschehen. Kurt Häfliger bedient in seiner Apotheke seelenruhig Kunden und geht zwischen den Regalen umher. Der 73-jährige wirkt voll im Schuss. Nichts deutet darauf hin, dass sich eine Apotheke am Zürichberg mitten in einem Spendenskandal befindet, der in Deutschland hohe Wellen schlägt. Es geht um die Rechtspartei Alternative für Deutschland AfD und illegale Parteispenden aus der Schweiz.

Am Montag machte unter anderen die «Süddeutsche Zeitung» publik, dass die AfD eine nicht zulässige Spende aus der Schweiz bekam. 130'000 Euro sind laut Kontoauszügen, aus denen die deutschen Medien zitieren, auf das Konto der AfD-Kreisverbandes Bodensee geflossen. Das entspricht etwa 150'000 Franken. Absender des Geldes ist die Firma PWS Pharma Whole Sale International AG, die ihren Firmensitz im noblen Kreis 7 in Zürich hat. Geschäftsführer ist Kurt Häfliger, der an der gleichen Adresse eine Apotheke betreibt.

Ungemach vom Lieferanten

Die AfD-Spende wird nun zum Problem für Häfliger. Zum einen musste die Apotheke am Montag Umsatzeinbussen hinnehmen. Laut dem geschäftsführenden Apotheker, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, mieden Stammkunden das Geschäft wegen des Andrangs von Journalisten. Zum anderen droht Häfliger als Geschäftsführer von PWS Pharma Whole Sale International Ungemach. Ein langjähriger Lieferant sagte auf Anfrage dieser Zeitung, er werde die Geschäftsbeziehung mit Häfliger überdenken. Er wolle nicht, dass sein Name mit der AfD in Verbindung gebracht werde.