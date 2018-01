So kann es nicht weitergehen: Diese Erkenntnis scheint sich an der SRG-Spitze immer mehr durchzusetzen. In den letzten Tagen traten mit Generaldirektor Gilles Marchand und seiner Stellvertreterin Ladina Heimgartner die beiden wichtigsten Führungskräfte des Medienhauses aus der Deckung. In Zeitungsinterviews kündigten sie eine Kurskorrektur an – gewiss auch von der Hoffnung geleitet, damit die Gunst der Stimmbevölkerung zu gewinnen, die am 4. März über die No-Billag-Initiative zu entscheiden hat. Mit dieser möchten junge Libertäre die Fernseh- und Radiogebühren abschaffen, womit der SRG auf einen Schlag die Existenzgrundlage entzogen würde.

«Wenn wir als arrogant empfunden werden, ist das unser Problem, nicht jenes der Leute, die uns so wahrnehmen», sagte Heimgartner der «Wochenzeitung». «Ein öffentliches Medienhaus hat nicht arrogant zu sein – Punkt.» Auch im Falle eines Neins zu No Billag werde die SRG nie mehr dieselbe sein, glaubt die Direktorin von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha. «Es wird sich viel ändern.» In welche Richtung sich das Unternehmen entwickeln könnte, liess Marchand in der Zeitung «Le Temps» durchschimmern. Früher oder später werde die SRG weniger klassische, lineare Fernseh- und Radiokanäle haben. «Vielleicht in den drei grossen Sprachregionen noch jeweils einen Kanal pro Medium.»