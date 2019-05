(mwa/rem/stg) Am Auffahrtswochenende verwöhnt uns das Wetter in der ganzen Schweiz. Viele Kurzurlauber wollen die frühsommerlichen Temperaturen im Tessin geniessen. Sie werden sich unweigerlich am Gotthard in die alljährlichen Staukolonnen einreihen. Die zehn Kilometer lange Blechlawine auf der A2 im Kanton Uri entsprach am Donnerstagmorgen einer Wartezeit von bis zu einer Stunde und 40 Minuten, wie der Internetseite des TCS zu entnehmen war. Die Einfahrt in Höhe Göschenen war gesperrt. Gegen 10 Uhr schrumpfte die Blechlawine bereits auf 8 Kilometer.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 8 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 15 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 30. Mai 2019

Der Stau dürfte im Verlaufe des Tages weiter anwachsen – und ab 17 Uhr wieder auflösen. Der Verkehrsdienst empfiehlt die Ausweichroute über die A13 durch den San-Bernardino-Tunnel. Bereits am Mittwoch war vor dem Gotthard Warten angesagt: Kurz nach 7 Uhr bildete sich bereits der erste Kilometer Stau zwischen Wassen und Göschenen. Die Staulänge wuchs bis 16 Uhr auf 10 Kilometer an, was einer Wartezeit von 1 Stunde und 40 Minuten entsprach. Um 23 Uhr betrug die Staulänge immer noch 5 Kilometer.

Auch am Freitag ist man nicht vor Stau gefeit. Rund drei Kilometer Stau dürfte es vor dem Nordportal geben.

Stau bis Mitternacht Frühaufsteher und Nachteulen sind auch auf der Rückreise im Vorteil. Am besten ist man am Sonntag vor neun Uhr vor dem Südportal in Airolo – oder dann erst nach 22 Uhr. Allerdings kommt man auch dann nicht ohne Stau durch: «Er dürfte sich hartnäckig bis Mitternacht halten», schreibt Viasuisse.