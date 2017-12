Was wäre für Sie der Reiz?

Wir haben zehn Jahre dafür gefochten, dass es auch bei Bundesstrafverfahren zwei Gerichtsinstanzen gibt, die sich materiell mit einem Fall befassen. Dies ist dank der neuen Strafprozessordnung mittlerweile in allen Kantonen gewährleistet. Aus rein finanziellen Gründen verweigerte der Bund bisher eine zweite Instanz. Nun erhalten wir eine Berufungskammer, was eine Verbesserung des Rechtsschutzes darstellt. Sie stärkt das Recht der Angeklagten, was gerade in komplexen Fällen dringend nötig ist.

Als das Bundesstrafgericht mit Ihnen startete, stand die Erwartung im Raum, damit die organisierte Kriminalität bekämpfen zu können. Was ist von dieser Erwartung geblieben?

Der Ausbau der Bundesanwaltschaft ab 2002 und die Schaffung des Bundesstrafgerichts ab 2004 waren verfassungsrechtlich nicht notwendig, sondern politisch gewollt. Unsere Instanzen beruhen auf einer kriminalpolitischen Entscheidung, die verschiedene Motive hatte. Eines davon war der Druck aus dem Ausland, dass die Schweiz mehr unternimmt, um nicht weiter ein «safe haven» für kriminelle Gelder zu sein. Die Schweiz war häufig Durchgangs- oder Endpunkt von kriminellen Finanzflüssen. Die Instanzen sollten auch Kantone entlasten, die weder die Kompetenzen noch die Kapazitäten für komplexe Wirtschaftskriminalfälle hatten. Eine zentralisierte und spezialisierte Behörde sollte diese «white collar crime» verfolgen.

In welchen Bereichen wurde die Erwartung verfehlt?

Mittlerweile können wir auf verschiedene Entwicklungsphasen zurückblicken. Als völlig überrissen haben sich die ursprünglich prognostizierten Fallzahlen im Bereich der organisierten Kriminalität herausgestellt.

Darauf baute aber der Ausbau der Bundesanwaltschaft.

Die Bundesanwaltschaft ist ein gutes Beispiel dafür, wie man eine Institution nicht aufbauen sollte: Bedürfnisse wurden angenommen und hochgerechnet. Dann wurden aus allen Kantonen Bundesanwälte rekrutiert, die weiter mit dem ihnen bekannten kantonalen Prozessrecht arbeiteten. Jeder für sich. Und da viele der Bundeskriminalpolizisten zuvor in den Kantonen als Drogenfahnder arbeiteten, hatten wir beim Bundesstrafgericht plötzlich viele Drogenfälle zu behandeln, aber kaum Fälle von organisierter Kriminalität. Dagegen haben wir opponiert, weil dies nicht im Sinne des Gesetzgebers war. Verschlafen wurde in dieser Zeit der Aufbau von Kompetenz im Bereich der Wirtschaftskriminalität. Da sind andere Anforderungen verlangt als bei der Drogenfahndung. Wenn wir aber heute das Fallspektrum anschauen, dann haben wir viele Fälle aus dem Bereich Wirtschaftskriminalität, dazu einige aus den Bereichen Korruption – vor allem auch aus der Verwaltung. Die Arbeitslast des Gerichts ist inzwischen beträchtlich. Die Fallstruktur stimmt nun viel besser mit den damaligen Absichten des Gesetzgebers überein.

Welche Lernkurve attestieren Sie der Strafverfolgungsbehörde im Bereich der Wirtschaftskriminalität?

Wirtschaftsfälle sind objektiv betrachtet häufig sehr schwierig zu führen. Die Prozessordnung ist aber auf einfache Standardfälle ausgelegt: ein Täter, ein Geschädigter, eine Tat, ein Tatzeitpunkt, ein Ort. Komplexe Fälle brauchen Zeit, was sich schon daraus ergibt, dass über ein Jahr verstreichen kann, bis etwa ein Rechtshilfegesuch von einem Drittstaat beantwortet wird. Das lässt sich kaum beeinflussen. Und wenn ein Ermittler Pech hat, dann kommt eine Antwort, die ihm nicht weiterhilft.

Kann der Prozess optimiert werden?

Letztlich ist es die Frage der Entschiedenheit des Verfahrensleiters. Wer einfach nur Schritt für Schritt vorangeht und sich nicht überlegt, welche Schritte er auch parallel durchführen könnte und wo er schliesslich hinwill und wie er da hinkommen will, der braucht sehr viel oder zu viel Zeit.

Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft im Fall Behring dauerten ewig. Woran lag dies aus Ihrer Sicht?

Es ist eine Summe einzelner Faktoren, einzelne waren beeinflussbar, andere nicht. So haben wir es auch an der mündlichen Urteilseröffnung erläutert. Erschwerend im Fall Behring waren sicher die zahlreichen Nebenverfahren. So gab es etwa ein längeres Pingpong zwischen verschiedenen Instanzen über die Frage der Verwendbarkeit beschlagnahmter Geschäftsunterlagen. Es liegt auch an den prozessrechtlichen Vorgaben.