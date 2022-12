Abstimmungskampf Wie aus dem sympathischen Töfflibueb Christian Imark der härteste Gegner des CO2-Gesetzes wurde SVP-Nationalrat Christian Imark war einst einer der umgänglichsten SVPler der Schweiz. Jetzt ist er der Scharfmacher gegen das CO 2 -Gesetz. Wie kam der Wandel?

Mitten im Grün: SVP-Nationalrat Christian Imark ist in Fehren (SO) aufgewachsen - und wohnt auch hier. Das Dorf nahe am Passwang liegt mitten in schöner Umgebung. Juri Junkov

Vor dem Fernsehbildschirm schluckten vergangenen Freitag einige Solothurner leer. So laut und heftig griff «ihr» Nationalrat Christian Imark in der SRF- «Arena» Bundesrätin Simonetta Sommaruga an. Fassungslos, düpiert blickte die Magistratin in die Runde.

Und wieder mal erkannten die Solothurner ihren Christian Imark fast nicht mehr. Dabei hatte er bis zur Wahl in den Nationalrat (2015) einen ganz anderen Ruf: Imark war der jüngste Kantonsrat, den die Solothurner je hatten. Allseits beliebt, ein sympathischer Jungspund. Ein gmögiger Giel mit Schalk in den Augen. Rechts zwar, aber das Herz war am rechten Fleck.

2011 wurde Christian Imark zum jüngsten Kantonsratspräsidenten des Kantons Solothurn gewählt. Zur Feier zog er die Tracht seiner Region an. Hansruedi Aeschbacher

So gelang eine Bilderbuchkarriere: Ins Kantonsparlament gewählt mit 19, mit 29 Parlamentspräsident, Nationalrat mit 33. Im Kanton, der bisher noch nie einen SVPler in den Regierungsrat wählte, war man überzeugt: Der Imark wird der erste SVPler in diesem Amt. Wenn es einer schafft, dann er.

In Bern wurden Umfeld - und Botschaft - härter

Doch dann kam der andere Imark. In Bern wurde aus dem Umgänglichen ein Hardliner. Aus dem Jungen mit Schalk wurde ein kämpferischer Scharfmacher. Jetzt heisst es nach Auftritten auch mal, er wirke «wie von der Tarantel gestochen».

Ein Auftritt mit Folgen: In der SRF-Sendung duellierte sich Imark sowohl mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga als auch mit Moderator Sandro Brotz. Screenshot

Wenige Tage nach dem «Arena»-Auftritt sitzt Christian Imark (39) am Küchentisch seines Hauses. Den Auftritt hat er selbst nochmals angeschaut. Er gibt sich selbstkritisch:

«Mir war er zu laut und zu aggressiv. Aber ich bin nun mal emotional.»

In Fernsehdiskussionen, mit engem Zeitkorsett und raschen Themenwechsel, sei es für ihn schwierig, ruhig zu bleiben. Trotzdem: Noch nie erhielt er nach einem Auftritt so viele positive Reaktionen. «Denn der Auftritt ändert nichts: Ein Nein ist in dieser Sache richtig.»

Die SVP kämpft alleine gegen alle anderen Parteien

Diese Sache: Das ist das CO2-Gesetz, über das die Schweiz am 13. Juni abstimmt. Imark führt die Gegenkampagne; alleine gegen alle. Nur die SVP ist dagegen. Trotzdem gelingt es Imark, dem Abstimmungskampf seinen Stempel aufzudrücken.

Das beweist: Erstens ist laut zu sein in der SVP kein Nachteil; Provokation und scharfe Rhetorik gehören seit je zum Erfolgsprinzip der Partei. Und zweitens kommt Imarks Rhetorik an: Die Diskussion dreht sich jetzt vor allem um die Kosten für die Bürger. Damit holt der Solothurner gerade im Gewerbeflügel der FDP Stimmen. Die letzten Umfragen deuten auf ein knappes Resultat hin.

Mit dem Töffli ging der Teenager an seine erste SVP-Versammlung

Von seinem Küchentisch aus sieht man auf Wald, Wiesen und sanfte Hügel. Imark wohnt in Fehren, einem Dorf, das etwas abgelegen im ländlichen Passwanggebiet liegt, einem Übergang zwischen Solothurn und Basel. Geprägt ist das Dorf von Kirschbäumen, Einfamilienhäusern und viel Grün. Hier ist er aufgewachsen, hier wohnt er mit seiner Familie. Und hier will er eine Gewerbehalle bauen.

Einst kaufte er ein Zelt, um das Dorffest zu organisieren. Daraus wurde ein Betrieb. Imark vermietet Festzelte mit Inventar. Besonders gefragt sind in Covid-Zeiten Zelte für den Bau. Die Karriere des gelernten Polymechanikers und Architekten hätte auch ganz anders verlaufen können. Er rutschte quasi ins Geschäft rein. Ähnlich pragmatisch verlief die Politkarriere: Europa und die Migrationsfrage politisierten den Teenager. Blutjung meldete er sich bei der SVP. Mit dem Töffli fuhr er an die erste Parteisitzung. Weil er nicht wusste, ob das Benzin für die 30 Kilometer hin und zurück reicht, nahm er im PET-Fläschli die Reserve mit.

Wie ernst ist es der SVP mit dem Klimaschutz?

Imark ist kein Klimaleugner. Es brauche Massnahmen, sagt er. Nur eben nicht die, die jetzt vorlägen. Zu teuer sind sie ihm, zu wenig effizient, zu ­bürokratisch. Deshalb hat er kürzlich einen eigenen 10-Punkte-Plan vorgestellt. Imark setzt auf private Programme, auf neue Technologien wie Wasserstoff. Man weiss, auch deshalb, nie genau, wie ernst es der SVP mit dem Klimaschutz ist.

Der Plan kam, lange nachdem das Parlament über das Gesetz debattiert hat. Nie waren diese Vorschläge im Parlament zur Diskussion gestellt worden. Vor allem aber setzt der Plan auf zukünftige Technologien. Das Prinzip Hoffnung?

«Umverteilung für Leute, die es nicht brauchen»

Imark ist überzeugt: Die Entwicklung geht bereits in die richtige Richtung, auch ohne das Gesetz. Die Zahl der Elektroautos nehme zu, der CO 2 -Ausstoss ist pro Kopf am Sinken. Imark spricht von einem Selbstläufer. Der Staat könne zwar durchaus eine Förderrolle einnehmen, aber:

«Der Staat darf nicht die Technik vorgeben. Die bessere Technologie muss sich durchsetzen.»

Er verweist auf den Tesla, der Türöffner für viele andere Elektroautos gewesen sei. Wer mit Imark über das CO 2 -Gesetz diskutiert, redet nur kurz über den Klimaschutz. Man landet rasch bei zwei Themen: Kosten und staatliche Eingriffe. Die Rolle, die der Staat im Gesetz einnehmen soll, passt ihm gar nicht. Er sagt: Wenn jemand 5000 Franken an eine 100'000-fränkige Sanierung erhalte, dann investiere er nie nur wegen der 5000 Franken. «Es gibt eine Umverteilung für Leute, die es nicht brauchen.»

Christian Imark spricht während einer Medienkonferenz des Wirtschaftskomitees «Nein zum CO2-Gesetz». Anthony Anex / KEYSTONE

Rechnet der Bund zu schönfärberisch oder übertreibt die SVP?

Imark ist überzeugt: Hunderte Franken pro Kopf und Jahr kostet das Gesetz den Bürger. Die Zahlen, die der Bund vorgibt, hält er für schönfärberisch. Investitionskosten, Aufschläge für Betriebe, die der Konsument zahle: Das alles sei nirgends eingerechnet.

Alles schöngerechnet also? Im FC Nationalrat spielt FDP-Ständerat Damian Müller gerne mit Imark zusammen. Auf dem politischen Parkett aber zweifelt der Luzerner gerade am Fairplay der Volkspartei. «Die SVP hat nur ein Ziel: Wieder eine Abstimmung zu gewinnen», sagt Müller.

«Es geht ihr nicht um den Klimaschutz. Und es geht ihr nicht um die nächste Generation.»

FDP-Ständerat Damian Müller führt das Pro-Komitee an. Key

Müller hält die Kostenrechnungen der Partei für ein Ablenkungsmanöver, die Heftigkeit der Diskussion empfindet er an der Grenze. «Es gibt eine Verantwortung gegenüber der Jugend», sagt Müller. Und da habe sich bisher gezeigt: Ohne klare Ziele, wie sie das neue Gesetz fordere, verbessere sich die Situation nicht. Insbesondere dass die SVP versuche mit der Kostendiskussion, ohne den Netzen zu erwähnen, einen Keil in die FDP zu schlagen, hält Müller für ein Foul: Denn ohne das Gesetz würden andere Länder bei den Zukunftstechnologien einen rasanten Vorsprung gegenüber der Schweizer Wirtschaft erhalten .

Doch, es gibt ihn durchaus noch, den alten Imark

Erst gerade waren Wahlen im Kanton Solothurn. Imark trat nicht als Regierungsrat an. Weil er in Bern noch wirken will und weil er gerade eine zweite Firma aufbaut. Vielleicht wusste er auch, dass er anders wahrgenommen wird. Er sagt: «Fragen Sie meine Frau, ich habe mich nicht geändert. Ich bin der Gleiche.»

Tatsächlich kann man mit Imark zwei Stunden lang diskutieren. Er hat Schalk, er argumentiert mit Zahlen, er ist nie der Polteri, der er in öffentlichen Diskussionen ist.

Verstehen sich trotz Differenzen - und über Parteigrenzen hinweg: SP-Ständerat Roberto Zanetti und SVP-Nationalrat Christian Imark. Tom Ulrich

Der Solothurner SP-Ständerat Roberto Zanetti kennt Imark seit vielen Jahren. Die beiden verstehen sich. Imark sei «menschlich sehr anständig», sagt Zanetti. «Politisch ist er für mich zwar ein Geisterfahrer.» Aber gerade deshalb funktioniere ihre Beziehung. «Denn ich bin für ihn auch ein Geisterfahrer.» Zwei Geisterfahrer in unterschiedliche Richtungen, die würden gar nie «zusammenputschen».

Christian Imark sagt zu seinen Rollen:

«Man hat verschiedene Hüte. In Bern wird man nicht gehört, wenn man allzu sehr differenziert.»

Derzeit aber wird er gehört. Seine Partei wartet nach Niederlagen sehnlichst auf einen Abstimmungssieg. Sie hofft, dass wegen Imark noch einige leer schlucken werden.