Abstimmungen Deutliches Ja zur Pflegeinitiative: Yvonne Ribi ist nach acht Jahren am Ziel – und vergiesst Tränen der Erleichterung Von angespannt über verhalten optimistisch bis total erleichtert: So erlebt die Geschäftsführerin des Berufsverbands der Pflegefachpersonen den Abstimmungssonntag.

Exklusiv für Abonnenten

Yvonne Ribi, Geschäftsführerin des Pflegefachverbands, wartet gespannt auf die ersten Hochrechnungen. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Yvonne Ribi wischt sich über die wässrigen Augen, umarmt ihre engsten Begleiterinnen und strahlt über das ganze Gesicht. «Es ist der Hammer, es ist einfach unglaublich.» Seit acht Jahren fiebert die Geschäftsführerin des Berufsverbands der Pflegefachpersonen (SBK) auf diesen Tag hin. Nun ist es so weit.

Nach den ersten Trend-Rechnungen bricht Jubel aus auf der Grossen Schanze, wo sich das Ja-Komitee am Sonntag trifft. Zwar ist der Applaus noch zurückhaltend – die definitiven Ergebnisse sind noch nicht bekannt -, doch bereits jetzt fällt ein Teil der Anspannung von Ribi. Spürbar war diese bis zuletzt. «Ich habe mich sowohl auf eine Annahme als auch auf eine Ablehnung vorbereitet», sagt sie und kramt zwei Karten hervor, die eine rot beschriftet mit «Ablehnung», die andere grün mit «Annahme».

Yvonne Ribi hat sich sowohl auf die Annahme als auch auf die Ablehnung der Initiative vorbereitet. Bild: CH Media

Mit den ersten erfreulichen Nachrichten und mit einem Milchshake ausgestattet fährt Yvonne Ribi mit dem Taxi sodann ins Berner Alterszentrum Viktoria. Dort steht sie dem Schweizer Fernsehen Rede und Antwort – und erklärt auch gleich, wie die Initiative umgesetzt werden soll: «Das Parlament und der Bundesrat stehen nun in der Pflicht. Sie müssen parallel an zwei Dingen arbeiten.» Einerseits sollen die Inhalte des indirekten Gegenvorschlags sobald als möglich im Parlament in Form eines Gesetzes verabschiedet werden.

«Zeitgleich fordern wir den Bundesrat auf, eine Arbeitsgruppe zu bilden, welche sich um die Umsetzung unserer Kernforderungen kümmert», so die 45-Jährige. Heisst: Auf Verordnungsebene sollen sowohl die Anzahl Patienten pro Pflegefachperson als auch die Abrechnungsleistungen festgelegt werden. So der Plan des Initiativkomitees.

Ein historischer Tag für die Schweiz

Kaum hat Ribi den letzten Satz beendet, geht’s mit dem Taxi zurück zur Grossen Schanze. Politologe Lukas Golder spricht derweil im Schweizer Fernsehen von einem «historischen Sieg». Es ist die erste gewerkschaftliche Volksinitiative, die je von der Bevölkerung angenommen wurde. Golder sagt aber auch, dass die Initianten von der Pandemie profitiert hätten. Es sei dies die «eigentliche Corona-Abstimmung».

Nach der zweiten Hochrechnung gratulieren sich Parlamentarier, Pflegefachfrauen und Verbandsmitglieder gegenseitig zum Resultat: Mit 61 Prozent wurde die Pflege-Initiative vom Stimmvolk klar angenommen. Als schliesslich bekannt wird, dass auch eine deutliche Mehrheit der Stände die Initiative unterstützt, kennen die Feiernden keine Grenzen mehr. Der Champagner fliesst, die Gläser werden in die Luft gehoben. Es wird angestossen, gesungen und getanzt.

Auch Yvonne Ribi streckt die Hände in die Höhe, hüpft auf und ab und hat zum zweiten Mal an diesem Tag Tränen in den Augen. «Das erste Mal überhaupt konnte das Volk über die Pflege abstimmen, das ist unglaublich. Ich kann selbst noch nicht ganz glauben, was dieser Entscheid bewirken kann», so Ribi, deren Stimme sich vor Freude überschlägt.

Yvonne Ribi freut sich über den Abstimmungssieg. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Dass die Pflege-Initiative obsiegen würde, ist keine Selbstverständlichkeit: Die Kampagne verlief zwar ziemlich reibungslos, doch auch Ribi und ihre Genossinnen hatten mit Rückschlägen zu kämpfen. In der heissesten Phase des Abstimmungskampfes erkrankte Ribi an Corona – obwohl sie doppelt geimpft ist.

Dann hätte sie fast den Auftritt in der Arena absagen müssen. Und schliesslich spielten ihr die Gewerkschaften ein Schnippchen: An einer Demo am Unispital Zürich wurden Forderungen nach Mindestlohn, 36-Stunden-Woche und Nachtarbeitszuschlägen bekannt. Für die Initianten, die das breite Spektrum der Bevölkerung bedienen und nicht nur linke Wähler abholen wollten, hätte dies ein Wendepunkt in der Kampagne sein können. Doch die Gegner liessen die Chance ziehen und verzichteten darauf, die Forderungen gegen die Befürworter zu verwenden.

Nicht zuletzt deshalb betont Ribi an diesem Abstimmungssonntag mehrmals, dass der Sieg nur dank all der Helferinnen und Helfer zu Stande gekommen sei:

«Ich bin zwar das Gesicht nach aussen, aber ohne all diese Menschen hier wäre dieser Erfolg nie möglich gewesen.»

Nichtsdestotrotz bleibt unbestritten, dass Ribi ihren Teil dazu beitrug. Sie konnte dem Parlament sehr viel abringen. Der Gegenvorschlag ist gar so gut, dass ihn nun selbst die Initiantinnen umsetzen wollen.

Die Familie kommt, die Anspannung geht

Einen der emotionalsten Momente an diesem Sonntag erlebt Ribi am späten Nachmittag. Ihre Partnerin und ihre engsten Familienmitglieder überraschen die überwältigte Abstimmungsgewinnerin mit ihrem Besuch. Kaum erblickt sie ihre Liebsten, fällt die ganze Anspannung weg. Sie hält die Hände vors Gesicht, und die Augen der diplomierten Pflegefachfrau tränen zum dritten Mal an diesem Tag. Es sind Tränen der Freude, der Erleichterung und vermutlich auch Tränen der Erschöpfung, die nach Ribis jahrelangen Kampf für die Pflege nun endlich fliessen dürfen.