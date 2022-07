Abstimmung Wird das Fleisch teurer? Und wer ist überhaupt betroffen? Darum geht es bei der Initiative gegen Massentierhaltung Am 25. September stimmt die Schweizer Bevölkerung über die Massentierhaltungs-Initiative ab. Diese fordert strengere Auflagen für die Tierhalter. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Abstimmung.

Bis zu 18'000 Legehennen sind pro Stall erlaubt. Bei den Masthühnern gar bis zu 27'000. Bild: Gaetan Bally/ Keystone

Die von der Tierschutzorganisation Sentience Politics lancierte Initiative verlangt, dass die Haltungsbedingungen aller Tiere auf Schweizer Bauernhöfen bis in maximal 25 Jahren mindestens die Anforderungen der Bio-Suisse-Richtlinien aus dem Jahr 2018 erfüllen. Zudem soll der Schutz der Würde des Tieres in die Bundesverfassung aufgenommen werden. Konkret soll der Bund Kriterien festlegen, die eine «tierfreundliche Unterbringung und Pflege» sowie den Zugang ins Freie gewährleisten. Auch bei der Schlachtung und der Anzahl Tiere pro Stall soll der Bund Richtwerte vorgeben. Für bestehende Landwirtschaftsbetriebe sieht die Initiative eine Übergangsfrist von maximal 25 Jahren vor. Wird ein Betrieb neu gebaut, muss dieser die Anforderungen direkt nach allfälliger Annahme der Initiative erfüllen.

Eines vorweg: Es gibt keine allgemein anerkannte Definition. Die Initianten bezeichnen Massentierhaltung als «industrielle Tierhaltung zur möglichst effizienten Gewinnung tierischer Erzeugnisse, bei der das Tierwohl systematisch verletzt wird». Die Gegner wiederum sagen, es gebe in der Schweiz keine Massentierhaltung. Die einheimische Landwirtschaft basiere auf Familienbetrieben mit «überschaubaren Tierbeständen».

Die Richtlinien gehen über die Minimalbestimmungen des geltenden Tierschutzrechts hinaus und enthalten unter anderem Vorschriften zur Tierhaltung, zu Höchstbeständen, zur Fütterung und zum Auslauf. Diese unterscheiden sich je nach Tier. So sehen die Richtlinien beispielsweise Einschränkungen bei der Herdengrösse von Hühnern vor: Pro Stalleinheit sind maximal 2000 Legehennen erlaubt – und jeder Betrieb darf maximal zwei solcher Stalleinheiten besitzen. Bei den Schweinen und Kälbern bliebe der Maximalbestand von 1500 respektive 300 Tieren pro Betrieb bestehen. Die Landwirtinnen und Landwirte wären weiter verpflichtet, ihren Tieren mehr Platz zur Verfügung zu stellen, ihnen regelmässigen Auslauf ins Freie zu ermöglichen und die Schlachtung schonend zu gestalten.

Bei einer Annahme der Initiative wären laut Botschaft des Bundesrats in erster Linie Betriebe betroffen, die Mastpoulets oder Mastrinder halten. Der Bundesrat geht davon aus, dass über 3200 Betriebe entweder ihren Tierbestand reduzieren oder ihre Fläche erweitern müssten. Tausende weitere Betriebe wären zudem verpflichtet, ihre Haltungsbedingungen zu verändern. Beispielsweise gibt es aktuell in der Schweiz gemäss einer sogenannten «Regulierungsfolgenabschätzung» knapp 17'000 Betriebe, auf denen die Tiere keinen regelmässigen Auslauf ins Freie (RAUS) haben. Sie alle wären von der Annahme der Initiative ebenfalls direkt betroffen.

Diese Frage lässt sich nicht abschliessend beantworten. Es kursieren verschiedene Berechnungen. Gemäss der bereits erwähnten Regulierungsfolgenabschätzung, die das Forschungsunternehmen Infras im Auftrag des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen erstellt hat, «werden die Tierhaltungsbetriebe versuchen, die höheren Produktionskosten auf die Händler und diese wiederum auf die Konsumenten zu überwälzen». Und weiter: «Steigende Preise dürften dazu führen, dass die Nachfrage nach inländischem Fleisch sinkt.» Auch der Bundesrat sowie der Schweizerische Bauernverband gehen davon aus, dass tierische Lebensmittel aus Schweizer Produktion nach Annahme der Initiative teurer würden. Der Bauernverband spricht von Preiserhöhungen zwischen 20 und 40 Prozent, die Befürworter der Initiative von maximal 20 Prozent.

Die Initiative beinhaltet eine Importklausel. Heisst: Tiere und tierische Erzeugnisse dürfen nur dann importiert werden, wenn sie die in der Schweiz geltenden Standards bezüglich Produktion und Haltung erfüllen. Die Anforderungen würden zudem für Lebensmittel gelten, die tierische Zutaten enthalten – also zum Beispiel für Eierteigwaren aus Frankreich oder Buttergipfeli aus Deutschland. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen warnt: Die Importklausel verletze Abkommen mit wichtigen Handelspartnern und hätte aufwendige Kontrollen in ausländischen Betrieben zur Folge.

Unterstützt wird die Initiative auf parteipolitischer Ebene von den Grünen, der SP und den Grünliberalen. Zudem zählen Greenpeace, die Kleinbauernvereinigung, diverse Tierschutzorganisationen sowie Pro Natura zu den Befürworterinnen. Sie sind der Ansicht, dass das geltende Tierschutzgesetz nicht ausreicht und Tiere vielfach noch immer «als Produkte, nicht als Lebewesen betrachtet werden». Zudem führe die «industrielle Tierproduktion» zu höheren Krankheitsrisiken und begünstige Antibiotikaresistenzen. Die Befürworter argumentieren auch mit den Umweltauswirkungen der Tierhaltung. So seien Tierprodukte für 85 Prozent aller Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft verantwortlich. Weniger Tiere bedeute daher auch weniger Emissionen.

Gegen die Initiative sind die Mitte, die FDP und die SVP. Gemeinsam mit dem Bauernverband sowie diversen Branchenverbänden bekämpfen sie die Massentierhaltungs-Initiative. Sie argumentieren mitunter damit, dass die Initiative die Wahlfreiheit der Konsumentinnen und Konsumenten einschränken würde. Schliesslich seien bereits jetzt mit Tierwohllabeln ausgezeichnete Produkte im Laden erhältlich – das Angebot sei heute in vielen Bereichen gar höher als die Nachfrage. Zudem habe die Schweiz bereits jetzt «das strengste Tierschutzgesetz der Welt». Der Bauernverband befürchtet zudem um 20 bis 40 Prozent höhere Preise, «was das Portemonnaie der Schweizer Konsumenten mit rund 1800 Franken im Jahr zusätzlich belasten» würde. Auch sei es aufgrund der raumplanerischen Vorgaben kaum mehr möglich, Ställe zu vergrössern oder neue zu bauen.