Abstimmung «Nur noch Reiche könnten sich Fleisch und Käse leisten»: So argumentieren die Gegner der Massentierhaltungsinitiative Im September stimmt die Schweizer Bevölkerung darüber ab, ob künftig strengere Richtlinien für die Produktion von tierischen Lebensmitteln gelten sollen. Die Gegner der Vorlage starten mit Emojis und pointierten Voten in den Abstimmungskampf.

Der Schriftzug wird schon bald die Strassenränder und Bahnhöfe zieren. Bild: Peter Schneider / Keystone

«Die Massentierhaltungsinitiative stellt unseren Betrieb in Frage», sagt Fabienne Wyder, Bäuerin aus Büren an der Aare. Sie, die gemeinsam mit ihrem Mann Schweine züchtet und auf ihrem Hof über 700 Tiere beherbergt, ist eine von acht Referentinnen, die an diesem Montagnachmittag die Medienvertreter von einem Nein zur Massentierhaltungsinitiative zu überzeugen versuchen.

Die von 26 Vertretern diverser Organisationen und Parteien eingereichte Initiative verlangt, dass der Bundesrat Kriterien für die Unterbringung, den Auslauf, die Schlachtung und die Anzahl gehaltener Tiere pro Betrieb festlegt. Diese sollen laut Initiativtext mindestens den Richtlinien von Bio-Suisse aus dem Jahr 2018 entsprechen - und zwar bis spätestens 25 Jahre nach Annahme der Initiative. Die Abstimmung findet am 25. September statt.

Mitte-Nationalrat Markus Ritter. Bild: Keystone

Bekämpft wird die Vorlage von einer überparteilichen Allianz aus SVP, FDP, Mitte und Wirtschaftsverbänden. Allen voran steht der Bauernverband. Deren Präsident und Mitte-Nationalrat Markus Ritter bezeichnet die Initiative als «unnötig und schädlich». Bereits heute sei das Tierschutzgesetz in der Schweiz «weltweit einzigartig streng» und die Zahl der Tiere pro Betrieb begrenzt. «Wir haben schon jetzt zahlreiche Labelangebote, die auf freiwilligen Angeboten beruhen», so Ritter. Doch deren Marktanteil sei gering, die Nachfrage fehle. Oder wie es Ritter ausdrückt:

«Das Tierwohl scheint bei vielen Menschen spätestens an der Ladenkasse zu enden.»

Auflagen würden auch für Importe gelten

Der Bauernverband befürchtet, dass die Kosten für tierische Produkte aus Schweizer Produktion nach Annahme der Initiative steigen würden. SVP-Präsident Marco Chiesa geht gar noch weiter und sagt: «Nur noch Reiche könnten sich Schweizer Fleisch und Käse leisten.» Zugleich würden die Importe steigen. Doch auch diese müssten - sollte die Initiative angenommen werden - die Schweizer Auflagen erfüllen.

SVP-Ständerat Marco Chiesa. Bild: Keystone

Das zumindest fordern die Initianten. Laut Christoph Mäder vom Wirtschaftsdachverband Economiesuisse ist das aber «nicht vereinbar mit den Verträgen der Welthandelsorganisation». Denn: «Nach deren Regeln dürfen Produkte nicht wegen der Art ihrer Herstellung an der Grenze anders behandelt werden», so Mäder.

Haben wir bald keine Wahl mehr?

Zudem verstosse die Initiative gegen jegliche Prinzipien des freien Marktes. «Es soll ein Angebot erzwungen werden, wofür offensichtlich nicht genug Nachfrage vorhanden ist», so Mäder in Anspielung an den tiefen Labelanteil beim Fleischverkauf.

In die gleiche Kerbe schlägt Babette Sigg vom Konsumentenforum kf:

«Noch kann ich mir als Konsumentin aussuchen, welche Produkte meiner persönlichen Haltung, meinem Budget und meiner Ideologie entsprechen.»

Doch diese Auswahl werde durch die Initiative bedroht, so Sigg. Sie befürchtet eine Bevormundung durch staatliche Auflagen und damit das Ende der Wahlfreiheit.

Bundesrat und Parlament lehnen Initiative ab

Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die Gesetzgebung Massentierhaltung schon heute verbiete und die geforderte Importregelung nur mit grossem administrativem Aufwand zu bewerkstelligen sei. Er empfiehlt die Initiative deshalb zur Ablehnung. Auch das Parlament hat die Initiative verworfen. Dort fand auch der vom Bundesrat erarbeitete Gegenentwurf keine Mehrheit. Dieser sah vor, Kriterien für eine tierfreundliche Unterbringung und Pflege, für regelmässigen Auslauf und eine schonende Schlachtung in der Verfassung aufzunehmen.