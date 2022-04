Abstimmung Frontex spaltet die Pol-Parteien: Bei SP und Grünen tickt die Basis anders als die Parteichefs, die SVP ringt um ihre Position Die Sympathisanten der linken Parteien würden dem Ausbau der

EU-Grenzagentur Frontex zustimmen, entgegen den Parolen der Parteigremien. In der SVP stehen sich zwei gleich starke Lager gegenüber. Das zeigt die erste GFS-Abstimmungsumfrage.

Flüchtlingsorganisationen gingen voran, linke Parteien zogen nach: Einreichung der Unterschriften fürs Frontex-Referendum im Januar 2021. Bild: Peter Schneider / Keystone

Nach den kantonalen Wahlen in der Waadt und in Bern wurde in den letzten Tagen viel über die grossen Verluste der SP geschrieben, dass die Partei ihre Basis nicht mehr erreiche. Nun stehen die Genossen schon vor dem nächsten Problem: Bei der Abstimmung über den Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex verweigert die Basis den Partei-Kadern bisher die Gefolgschaft. Obwohl die SP offiziell Nein sagt zur Vorlage, würden heute 57 Prozent der SP-Sympathisanten Ja stimmen, nur 31 Prozent lehnen sie ab. Ähnlich bei den Grünen: Auch hier sagt die Partei Nein, die Basis aber würde derzeit mit 52 gegen 37 Prozent Ja stimmen. Das zeigt die erste GFS-Umfrage zu den Abstimmungen vom 15. Mai.

Das wirft Fragen auf: Politisieren die Linken mit dem Nein zu Frontex an ihren Sympathisantinnen und Sympathisanten vorbei? Gibt es einen Konflikt zwischen Parteispitze und Basis?

Auf eine Anfrage beim SP-Co-Präsidium mit Cédric Wermuth und Mattea Meyer antwortet ein Pressesprecher der Partei: Der Krieg in der Ukraine beherrsche die öffentliche Diskussion, noch habe es keine vertiefte Meinungsbildung zur Frontex-Vorlage gegeben, teilt er mit. Auch sei die SP engagiert in der Organisation friedenspolitischer Aktivitäten, sie werde aber in den kommenden Wochen ihre Frontex-Kampagne weiterführen.

SP-Co-Präsidium mit Mattea Meyer und Cedric Wermuth. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Von einem Elite-Basis-Problem will man bei der SP nichts wissen: Die Nein-Parole sei an einem Parteitag gefasst worden, «vom höchsten Gremium der Partei». (Freilich auf Antrag des Präsidiums.) Die SP-Pressestelle widerspricht zudem, die Partei werde nicht von den flüchtlingspolitischen Organisationen vor sich hergetrieben, die das Referendum ergriffen hätten: «Für die SP steht fest, dass die schweizerische und europäische Asylpolitik mitverantwortlich ist dafür, dass Menschen auf der Flucht sterben, etwa im Mittelmeer.» Dem wolle man mit der Aufnahme von 4000 von der UNO anerkannten Flüchtlingen alle zwei Jahre etwas entgegenstellen.

In der SVP steht Bundesrat Maurer gegen Parteichef Chiesa

Ähnlich argumentiert Grünen-Präsident Balthasar Glättli. Seine Partei habe eben erst die Nein-Parole gefasst. Dies sehr deutlich und ohne eine Wortmeldung für ein Ja an der Delegiertenversammlung. Er gehe davon aus, dass die grünen «Sympis» mit dem Lauf der Kampagne auch «klar in die Nein-Position gehen werden». Er sehe keinen Elite-Basis-Konflikt.

Während sich bei GLP, Mitte und FDP die Zustimmung in der Höhe von rund 80 Prozent bewegt, ist am rechten Rand auch die SVP tief gespalten: 50 Prozent der SVP-Sympathisanten sagen derzeit Ja, 45 Prozent lehnen die Zusatzfinanzierung für Frontex ab. Es gebe zwei Sichtweisen, sagt Parteipräsident Marco Chiesa. Die erste: «Es braucht die zusätzliche Finanzierung, um die EU-Aussengrenzen besser schützen zu können.» Die zweite: «Wir sollten das Geld besser in den Schutz unserer eigenen Grenzen investieren.»

SVP-Präsident Marco Chiesa. Peter Schneider / KEYSTONE

Während sich Ueli Maurer als zuständiger Bundesrat für den Frontex-Ausbau einsetzt, sieht Parteichef Chiesa die Vorlage kritisch: Er habe schon im Ständerat Nein gestimmt, erklärt er. Dies habe auch mit seinem Heimatkanton, dem Tessin, zu tun: «Wir sehen, dass es beim Grenzschutz im Mittelmeer Lücken gibt. Und wenn die Migranten einmal in Italien sind, dann sind sie bald auch in Chiasso.» Er sei deshalb für einen besseren Schutz der Schweizer Grenze. Die SVP wird ihre Parole an der Delegiertenversammlung in einer Woche fassen.

Eine Debatte über Sicherheit, nicht über die EU

Für Lukas Golder, Co-Leiter und Studienautor beim Forschungsinstitut gfs, steht die Frontex-Kampagne im Zeichen des Kriegs: «Es ist eine Debatte über Sicherheit, nicht über die EU», sagt er. Das Argument, dass mehr Geld eine bessere Kontrolle über Frontex erlaube und zu einer Professionalisierung der Grenzschutzagentur und damit zur Sicherheit beitrage, sei sehr wirksam, auch in linken Kreisen. Dies erkläre teilweise die Abweichung von der offiziellen Parteilinie. Zugleich habe noch kaum eine inhaltliche Debatte stattgefunden. «Ich gehe davon aus, dass die Kritik im linken Lager noch zunehmen wird, jedoch wohl nur leicht.»

Sollte es derweil bei der SVP auf eine Stimmfreigabe hinauslaufen, diene das der Vorlage des Bundesrats, sagt der gfs-Politologe. Nur eine offizielle Nein-Parole der Delegierten könnte an der SVP-Basis noch einen Umschwung bewirken. Golders Fazit: «Für grössere Veränderungen bei der Meinungsbildung zu Frontex müsste sich in den nächsten Wochen noch eine sehr intensive öffentliche Debatte entwickeln.» In der Umfrage, die die SRG in Auftrag gegeben hat, sprachen sich 63 Prozent sämtlicher Befragten für Frontex aus, 29 Prozent dagegen.