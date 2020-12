Ab Sonntag gilt in St. Gallen das neue Corona-Regime

(wap) Das bereits am Mittwoch wegen der anhaltend steigenden Fallzahlen im Kanton vorgestellte Massnahmenpaket sei auf die am Freitag vom Bund bekanntgegebenen Massnahmen abgestimmt worden und trete am Sonntag in Kraft, meldete die St. Galler Regierung am Samstag. Zusätzlich zu den schweizweit geltenden Einschränkungen gilt im Kanton St. Gallen:

Besuche in Betagten- und Pflegeheimen nur in öffentlichen Räumen, zum Beispiel in einem Café

Arbeitnehmer bleiben so weit als möglich im Home Office

Wer einen positiven Coronatest erhält, muss seine Kontakte der letzten 48 Stunden selbst informieren, diese müssen in Quarantäne

Menschenansammlungen mit mehr als 10 Personen sind im öffentlichen Raum verboten.

Die Massnahmen gelten auf unbestimmte Zeit, Voraussetzung für eine Lockerung seien sinkende Fallzahlen, so die Mitteilung.