In der Autoindustrie spricht alles vom autonomen Fahren, die Bahnen machen es seit Jahren vor: Längst sind hier unbegleitete Züge in geschlossenen Systemen wie in U-Bahnen unterwegs. Ob in Rom, Paris oder London: Im Jahr 2015 beförderten selbstfahrende Züge in 15 europäischen Grossstädten rund eine Milliarde Fahrgäste, wie eine EU-weite Umfrage der Allianz pro Schiene ergeben hat. Die meisten der aktuell fahrenden Metros sind von Beginn weg fahrerlos konzipiert worden. Gemäss Allianz können vollautomatische Züge durch kürzere Abstände zwischen den Bahnen im Vergleich zu einer konventionellen U-Bahn 20 Prozent mehr Passagiere auf einem Streckenabschnitt transportieren. Auch der Energieverbrauch sinke durch computergesteuertes Fahren markant. Die Deutsche Bahn will «bis spätestens 2023» in Teilen des Netzes automatisierte Züge ohne Lokführer durchs Land rollen lassen.

Die Passagiere merken davon nichts, so wie sie auch nicht merken, wenn ein Autopilot ein Flugzeug steuert. Die Métro in Lausanne fährt seit 2008 von selbst. (cz)