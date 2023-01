Aarwangen BE Von der Strasse abgekommen: Autofahrerin stirbt nach Kollision mit Baum In Aarwangen kam eine Autofahrerin von der Strasse ab und kollidierte mit einem Baum. Die Lenkerin verstarb noch an der Unfallstelle.

BRK News

Der tödliche Verkehrsunfall ereignete sich auf der Meiniswilstrasse in Aarwangen. Gegen 11.30 Uhr am Sonntagmittag fuhr eine Frau von Aarwangen her kommend in Richtung Graben. Aus bislang unbekannten Gründen kam die Frau mit ihrem Auto von der Strasse ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Die Lenkerin des Fahrzeugs erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Es bestünden zwar konkrete Hinweise zur Identität der Frau, so die Polizei, die formelle Identifikation stehe aber noch aus.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Aare und Langenthal ein Ambulanzteam sowie mehrere Patrouillen und Spezialdienste der Kantonspolizei Bern. Für die Rettungs- und Unfallarbeiten war die Meiniswilstrasse mehrere Stunden komplett gesperrt. Ermittlungen zum Unfall sind unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau im Gang. (phh)