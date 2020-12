90-jährige Luzernerin als erste Person in der Schweiz gegen Corona geimpft

(se) Eine über 90-jährige Bewohnerin einer Pflegeinstitution in einer Luzerner Landgemeinde wurde am Mittwochmorgen mit dem zugelassenen Impfstoff von Pfizer/Biontech geimpft. Dabei handelt es sich um die erste Covid-19-Impfung der Schweiz, wie der Kanton in einer Medienmitteilung bekanntgab.

Die ersten 107'000 Impfdosen des Herstellers Pfizer/Biontech waren am Dienstag auf dem Landweg in der Schweiz eingetroffen. Sie wurden anschliessend von der Armeeapotheke an die Kantone verteilt.