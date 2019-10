9 statt 7 Bundesräte: Alte Idee neu lanciert

Seit 1959 gilt die ungeschriebene Regel: Die drei grössten Parteien stellen je zwei Vertreter im Bundesrat, die vierte Kraft bekommt einen Sitz. Würde diese viel beschworene Zauberformel auf die jüngsten Parlamentswahlen angewendet, müsste die CVP einen Sitz an die Grünen abgeben, da diese die Christdemokraten am Sonntag überholt haben. Doch der Vorsprung der Grünen ist knapp, so wie die Abstände zwischen den Parteien SP, FDP, Grünen und CVP generell klein sind. Klare Nummer eins ist die SVP mit fast 26 Prozent Wähleranteil, danach folgt ein Abstand von fast 10 Prozentpunkten. Dieser neuen Parteienlandschaft wird die Zauberformel nicht mehr gerecht. Was würde helfen, damit ein möglichst grosser Teil der Wählerschaft in der Regierung vertreten ist? Am Sonntag haben 31 Prozent der Stimmbürger Parteien gewählt, die nicht im Bundesrat sind – so viele wie nie seit 1959. Am einfachsten könnten sie eingebunden werden, wenn der Bundesrat von sieben auf neun Mitglieder vergrössert würde. Der Solothurner FDP-Nationalrat Kurt Fluri, der sich als Präsident der staatspolitischen Kommission quasi von Amtes wegen mit institutionellen Fragen auseinandersetzt, sagt nun: «Ein neunköpfiger Bundesrat würde mehr Möglichkeiten eröffnen, sowohl was den Parteienproporz als auch den Aspekt der Landesteile betrifft.» Er stehe der Idee positiv gegenüber.

Ein zweites Schwergewicht aus der staatspolitischen Kommission, Ständerat Filippo Lombardi (CVP/TI), sagt: «Neun Minister wären längst nötig. Denn die Bundesräte sind objektiv überlastet, sie reisen immer häufiger an Gipfel und Konferenzen.» Jetzt sei mit der Veränderung ein neues Argument dazugekommen: «Es geht um die Integration der Minderheiten. In sprachregionaler, aber eben auch in parteipolitischer Hinsicht.» Das Tessin, so der Kommissions-Vizepräsident, hätte dann auch nach der Ära von Ignazio Cassis einen Regierungssitz «praktisch auf sicher». 11 Prozent Wähleranteil reicht für einen Sitz in der Landesregierung Bei neun Bundesräten würden 11 Prozent Wähleranteil einen Bundesratssitz ausmachen; dann hätten die Grünen ihren Sitz, ohne dass die CVP einen abgeben müsste. «Ein prüfenswerter Vorschlag. Jedenfalls darf die grüne Kraft nicht aus der Exekutive ausgeschlossen werden», sagt die Aargauer Grünen-Nationalrätin Irène Kälin. Die Grünen sympathisieren bereits seit längerem mit einem neunköpfigen Bundesrat: 2010 reichte Ständerat Luc Recordon (VD) eine Motion für neun Bundesräte ein. Sie erhielt Unterstützung aus verschiedenen Parteien, wurde aber abgelehnt.

Auch Zürich und andere Städte haben Exekutiven mit neun Mitgliedern. Kurt Fluri (FDP/SO), Nationalrat und Präsident der Staatspolitischen Kommission.