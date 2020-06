60 Millionen Spenden: Corona öffnet Herz und Portemonnaie - Auch genug für härter betroffene Länder?

Appelle und Bekenntnisse zur Solidarität gab es in der Coronakrise bisher zuhauf. Nun zeigen die Zahlen der Hilfswerke, dass die Solidarität auch tatsächlich gelebt wird. Seit die Organisation Glückskette am 23. März mit der Sammlung für Einzelpersonen und Familien in der Schweiz begann, die unter den gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie leiden, kamen rund 40 Millionen zusammen. Damit belegt die noch laufende Corona-Aktion bereits jetzt den achten Platz auf der Liste der grössten Glückskette-Sammlungen. Drei Viertel der Spenden kommen von Privaten, Kantonen, Gemeinden und KMU. Priska Spörri von der Glückskette stellt fest:

Zum ersten Mal seit Längerem zeigten sich aber auch grosse Schweizer Firmen wieder spendabel».

So zahlte der Schokoladenfabrikant Lindt und Sprüngli und die Versicherung Groupe Mutuel je eine Million. Auf einer «Wall of Fame» präsentieren sich auch Luxusmarken wie Rolex und Porsche. Auch viel Freiwilligenarbeit wurde geleistet Die Glückskette gibt das Geld an über hundert Vereine weiter, die Essen verteilen, Rechnungen zahlen oder für Angehörige der Risikogruppe einkaufen. Zusätzliche Spenden fliessen direkt zu diesen Organisationen, wie eine Umfrage zeigt. So erhielt das Schweizerische Rote Kreuz einen tiefen zweistelligen Millionenbetrag. 450'000 Franken kamen von Privatpersonen. Der Rest kam auch hier durch zum Teil grosse Zuwendungen von Firmen zustande. Sabine Zeilinger vom Roten Kreuz spricht von grosser Solidarität und erinnert an die zahlreichen Stunden an Freiwilligenarbeit, die ebenfalls geleistet wurden. Ähnlich klingt es bei der Caritas. Dort rechnet man mit insgesamt drei Millionen Franken an Corona-Spenden. Pro Senectute rechnet mit einer Zunahme an Spenden in der Höhe von 25 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. «Ärzte ohne Grenzen» erhielt für ihren globalen Hilfsfonds von Schweizer Spenderinnen und Spendern 10,5 Millionen Franken. Zählt man die Beträge der angefragten Hilfswerke zusammen, kommt ein Betrag von über 60 Millionen zusammen.

Die Not im Ausland ist grösser Während die Spendenzähler stiegen, sank die Anzahl Neuinfektionen in der Schweiz. Die Situation hat sich entspannt. Geschäfte und Coiffeursalons sind wieder geöffnet, Physiotherapeutinnen und Masseure dürfen wieder arbeiten. Der Fokus der Helfer verschiebt sich darum ins Ausland. In Südamerika oder Afrika steigt die Zahl der Corona-Fälle und es fehlt an Spitälern und Hygienematerial. Sabine Zeilinger vom Roten Kreuz sagt:

Der Bedarf für die Hilfe im Ausland wird immer grösser