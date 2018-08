Am Morgen des 23. August letzten Jahres donnerten 3,1 Millionen Kubikmeter Fels vom Piz Cengalo ins Val Bondasca, das Volumen von 3000 Einfamilienhäusern. Es handelte sich um einen der grössten Bergstürze in der Schweiz seit dem Grossereignis im glarnerischen Elm im Jahr 1881.

Bei den Räumungs- und Wiederherstellungsarbeiten wurden die Einsatzkräfte von Gemeinde und Kanton vom Zivilschutz und der Armee unterstützt. Diese leisteten bis Dezember 4400 Diensttage.

Bondo und das Bergell erlebten eine schweizweite Welle der Solidarität. Bei der Glückskette, der Patenschaft für die Berggebiete und der Gemeinde Bregaglia gingen Spenden von fast 14 Millionen Franken ein.

Nächster Bergsturz droht

Ein Jahr nach dem Bergsturz ist die Infrastruktur weitgehend wieder aufgebaut und ein grösseres provisorisches Auffangbecken für Geröll ist erstellt. Die Gemeinde legte dem Bund ein Konzept für definitive Schutzbauten vor. Auf 23 Millionen Franken werden die Kosten geschätzt.

Derweil bewegt sich am Piz Cengalo wieder der Berg. Drei Millionen Kubikmeter sind in Bewegung, fast so viel wie 2017 abstürzten. Experten schliessen grössere Bergstürze noch in diesem Jahr nicht aus. Zudem drohen erneute Murgänge vom niedergegangenen Bergsturzmaterial im Val Bondasca.