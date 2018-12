1. Viola Amherd hat ein Faible für Anarchie. Warum?

Anarchie, das Ideal einer Welt ohne Zwang und Gewalt. Ausgerechnet dafür begeisterte sich Viola Amherd, heute 56 Jahre alt, als junge Frau. Im Kollegium Spiritus Sanctus in Brig setzte sich die 20-jährige Amherd mit Anarchie auseinander – in ihrer Philosophiearbeit für die Matura. Noch heute, über 30 Jahre später, findet Amherd: «Wenn sich jeder anständig benimmt und an die schwächeren Mitmenschen denkt, bräuchten wir kein staatliches Korrektiv. Aber leider führen sich nicht alle so auf. Wir brauchen unseren Staat.»