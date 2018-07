Endlich stellt ein prominenter Fernsehmann mal die Sinnfrage. Ohne Kamera vor der Nase, nur mit Buchstaben. Beherzter, mutiger als der Rest. Denn bei Licht besehen, sind TV-Gesprächsleiter weniger gern Intellektuelle als Showschwätzer. Eigens für sie hat man ein Genre erfunden, den «Talk». Der funktioniert nirgendwo im richtigen Leben, das Fernsehen aber hält inflationär daran fest.

Aeschbacher betrachtet in seinem Text das Fernsehen explizit vor dem Hintergrund der Religion und ihrem Lebenstrost. Damit wirft er implizit die Frage auf, ob Fernsehen nicht auch diene als Religionsersatz. Gerade in Anbetracht, dass das Leben eine Reihe sei von Zufällen, zumindest das seine. Die Strukturierung des Zufälligen, Unausgegorenen, des Furcht Einflössenden verdanke er dem Fernsehen. In Aeschbachers Worten: «Mir half der Fernsehberuf das eigene Lebensbuch, versehen mit den beiden Deckeln Geburt und Tod, durch Erlebnisse zu füllen.»

Droge oder Lebenselixier?

Kurt Aeschbacher weilt in Südfrankreich in den Ferien. Wir hätten gern ein Gespräch geführt mit ihm über Licht und Schatten eines Fernsehlebens. Es wurde immerhin ein schriftlicher Dialog um einen Strauss von Fragen.

Was, Herr Aeschbacher, wäre gewesen ohne Fernsehen in Ihrem Leben? Nichts als der Untergang? «Oh nein», antwortet er, «Fernsehen war nicht die einzige Option zum Glück meines Daseins. Mich interessierten immer Aufgaben, deren Ausgang ungewiss war. Als frischgebackener Nationalökonom zog ich von Bern mutig nach Basel, weil ich mich à tout prix nicht als stellvertretenden Büroleiter in der Berner Steuerverwaltung sah.»

In Basel ergab sich die Möglichkeit, an der Gartenschau Grün 80 mitzuarbeiten. Und an der Grün 80 kam das Fernsehen zufällig ins Spiel, mit dem «Karussell». Aeschbacher heuerte an als Taglöhner. Und blieb gewissermassen «Taglöhner», fast vierzig Jahre lang.

«Fernsehen», sagt Aeschbacher, «hat grosses Suchtpotenzial. Aber im Wissen darum war ich im Nebenjob phasenweise auch Antiquitätenhändler, verkaufte Weihnachtsschmuck, eröffnete in Zürich eine Suppenbeiz und bin heute – seit über fünf Jahren – Herausgeber und Mitbesitzer des Magazins 50plus.» Anderes sei kläglich versandet. «Aber alles hatte den Zweck, auch ein Leben ausserhalb des Fernsehens zu führen.»

Suchtpotenzial – oder Lebenselixier? «Das Fernsehen selber nicht. Es sind die Inhalte», antwortet Aeschbacher. «Was gibt es Spannenderes, als vor den Augen eines grossen Publikums Tabus unserer Gesellschaft zu hinterfragen – wie bei «Grell Pastell» – und sich dabei auch den Antworten zu stellen. Scheinwerfer waren für mich nie reales Licht.