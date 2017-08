In Genf zum Beispiel war es mit 36,5 Grad so heiss wie nie mehr seit dem August des Hitzesommers 2003. Und in Visp VS fällte die Temperatur von 35,5 Grad den bisherigen Allzeit-Augustrekord. Im Osten und im Süden der Schweiz war es etwas weniger heiss.

Temperaturen von 34 Grad oder mehr listete MeteoNews aber auch für den Flughafen Bern-Belpmoos, den Tessiner Flughafen Lugano-Agno, die Stadt Solothurn, Othmarsingen AG oder Nyon VD am Genfersee auf.

Schon der Mittwoch war heiss gewesen und die Temperaturen in der Nacht auf Donnerstag verbreitet nicht unter 20 Grad gesunken. In Mühleberg-Stockeren BE wurden gar nächtliche 26 Grad gemessen.

Wolkenfelder verhinderten an vielen Orten die Wärme-Ausstrahlung, so dass die Temperaturen die gesamte Nacht vielerorts deutlich über 20 Grad blieben, wie MeteoNews mitteilte. Besonders in leicht erhöhten Lagen und an den grossen Seen war die vergangene Nacht aussergewöhnlich warm.

In Lausanne etwa wurden 23,7 Grad gemessen, in Basel 22,8 und in Lugano 22,5. Auch auf dem Napf an der Grenze zwischen Luzern und Bern blieb es die Nacht über 20 Grad warm.