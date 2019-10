3 plus verkauft: Der «Bachelor» bekommt ein neues Zuhause

Bauer, Köche, Junggesellen: Sie alle kommen unter ein neues Dach. TV-Pionier Dominik Kaiser verkauft seine Sendergruppe 3 plus, die für ihre Eigenproduktionen bekannt ist. Abnehmer ist CH Media, die auch die «Schweiz am Wochenende» herausgibt.

Doch nun sei er froh, einen guten Partner gefunden zu haben, der alle seine Mitarbeiter übernehme und ihnen das nötige Vertrauen schenken würde. Zwar gehe es der 3-Plus-Gruppe zurzeit blendend, betonte Kaiser, doch mittelfristig werde die Konkurrenz immer stärker, was es schwieriger mache, sich allein zu behaupten. Durch den Zusammenschluss sei man auf die nötige Grösse gewachsen.

3 plus ist der erfolgreichste private Sender der Schweiz. Zum Unternehmen zählen auch die die Kanäle 4 plus, 5 plus und 6 plus. Mit einem Marktanteil von 5,6 Prozent in der Hauptzielgruppe (15 bis 49 Jahre) ist der Verbund heute die Nummer fünf hinter SRF1, SRF2 und den deutschen Sendern RTL und Pro Sieben. Zu den beliebtesten Eigenproduktionen zählen «Der Bachelor», «Bauer, ledig, sucht» oder «Der Restaurant-Tester». Daneben laufen Serien-Hits aus den USA wie «The Big Bang Theorie» oder «Die Simpsons». An den Formaten soll sich vorerst nichts ändern.

Die beliebtesten Sendungen von 3 plus