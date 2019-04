Es ist ein Fall, der gleich mehrere Luzerner Schulen beschäftigt. Ein Mann hat mit seiner Kamera Primarschulkinder in der Umkleidekabine auf Video aufgenommen. Seine Kamera hat er in Umkleideräumen von Schwimmbädern oder Turnhallen positioniert. Teils filmte er auch von aussen ins Gebäudeinnere.

Die Kinder wurden in den Schwimmbädern Spitz in Horw und im Mooshüsli in Emmen beim Umziehen und beim Gang unter die Dusche aufgenommen. Simon Kopp, Sprecher der Luzerner Staatsanwaltschaft, bestätigt entsprechende Recherchen der Redaktion von CH Media.

Fünf Klassen und ein Sportclub betroffen

Betroffen sind drei Klassen der Primarschule in Horw, die im örtlichen Schwimmbad beim Schulhaus Spitz waren, und zwei Klassen in Neuenkirch, die im Mooshüsli in Emmen Schwimmunterricht hatten. Gefilmt wurden auch vier Juniorenmannschaften des Sportclubs Emmen in den Umkleidekabinen.

Der mutmassliche Täter, ein 21-jähriger Schweizer und Assistenztrainer des Sportclubs Emmen, hat zwischen November 2017 und Dezember 2018 rund 80 Kinder oder Jugendliche und zirka zehn Lehrpersonen oder Trainer gefilmt.