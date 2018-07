Am Montagmorgen um 07.30 Uhr begab sich ein Zug mit 19 Armeeangehörigen vom Standort Jassbach auf den Weg nach Thun zu einer Schiessausbildung, heisst es in einer Medienmitteilung, die kurz darauf veröffentlicht wurde. Auf dem Weg dorthin geriet das Militärfahrzeug bei Linden BE von der Strasse ab und überschlug sich.

Ein Armeeangehöriger wurde dabei am Kopf schwer verletzt und mit einem Helikopter der REGA ins Spital geflogen. Ein ebenfalls schwer verletzter Armeeangehöriger wurde mit Verdacht auf Rückenverletzungen hospitalisiert. Vier Armeeangehörige wurden mittelschwer verletzt und 13 Armeeangehörige leicht.

Die Ursache des Verkehrsunfalls ist noch offen. Der militärische Untersuchungsrichter hat seine Arbeit aufgenommen. Die Truppe vor Ort wird betreut. Die Strasse ist voraussichtlich bis um die Mittagszeit gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Polizeibilder vom Juli