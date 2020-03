19 Jahre Gefängnis für den Mörder von Ganterschwil

Das Gericht folgte den Anträgen der Staatsanwaltschaft in fast allen Punkten. Es setzte das Strafmass bei 19 Jahren an. Keine Zweifel hatten die Kreisrichter am Vorwurf des Mordes: Der Täter legte eine «aussergewöhnlichen Kaltblütigkeit und Grausamkeit» an den Tag, heisst es im Urteil. Diese zeigte sich nicht zuletzt darin, dass der Schütze, nachdem das Magazin leer war, auch noch mit einem Messer auf das am sterbende Opfer einstach. Weiter heisst es: