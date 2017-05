Der Auftrag dazu stammt von der Verwaltungsdelegation der Bundesversammlung. Sie wollte wissen, ob mit den Mitteln des Parlaments haushälterisch umgegangen wird. Deshalb liess sie Einkommen und Umfang der parlamentarischen Arbeit untersuchen, zudem den Aufwand für politische Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Parlamentsmandat.

Unbezahlte Nebenjobs

Die Resultate sind am Dienstag in Bern vorgestellt worden. Demnach verdient ein Ratsmitglied etwa gleich viel wie der Geschäftsführer eines Kleinunternehmens im Informatikbereich, nämlich 14'440 Franken brutto pro Monat. In der Bundesverwaltung ist das der Lohn eines mittleren Kaders. Dieser Vergleich ist aber theoretisch, weil das Pensum für Sitzungen und Sitzungsvorbereitungen im Mittel nur rund 50 Prozent beträgt.