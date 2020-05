14'000 Tonnen Plastik landen hierzulande pro Jahr in der Natur - und Littering ist dabei nur das zweitgrösste Problem

Plastiksäckli, Verpackungen, Trinkröhrli: Sie stehen häufig im Fokus, wenn es um Umweltschäden durch Kunststoffe geht. Doch der grösste Sünder ist ein anderer - der Verkehr. Das zeigt der neue Bericht «Plastik in der Schweizer Umwelt», den das Bundesamt für Umwelt am Donnerstag veröffentlichte. Fünf Befunde daraus:

1. Die grössten Verschmutzungsquellen

Gegen 8000 Tonnen Kunststoffe gelangen gemäss Schätzungen jedes Jahr als Reifenabrieb in die Umwelt. Das Profil an den Auto-, Lastwagen oder Töffpneus wird langsam kleiner - und ein grosser Teil des Abriebs landet in Gewässern und Böden. Immerhin: Etwa ein Viertel wird durch Massnahmen wie die Reinigung des Strassenabwassers abgefangen. Sonst wäre die Belastung mit über 10'000 Tonnen Abrieb noch höher.

Erst an zweiter Stelle kommt das viel diskutierte Littering - mit schätzungsweise 2700 Tonnen Plastik, das in die Umwelt gelangt. Weggeworfen werden laut Bundesamt für Umwelt vor allem Zigarettenstummel und Verpackungsreste, wie eine Untersuchung von See- und Flussufern zeigte.

Teils überraschend sind die weiteren Verschmutzungsquellen. Laut dem Bericht gelangen unter anderem auch vom Abrieb von Schuhsohlen, von Kunstrasenplätzen und von Baustellen grössere Mengen Plastik in die Umwelt.

2. Wo Plastikteilchen überall zu finden sind

Insgesamt landet laut dem Bericht rund 14'000 Tonnen in den Böden und Gewässern. Zum Vergleich: In der Schweiz kommen jährlich rund 1 Million Tonnen Kunststoffe zum Einsatz, 780'000 Tonnen werden entsorgt. Heruntergerechnet heisst dies konkret: Von einem Kilogramm Plastik, das wir brauchen, landen im Schnitt 14 Gramm in der Umwelt.

Bis Kunststoffe abgebaut sind, dauert es lange. In der Schweiz wurden kleinste Partikel - sogenannter Mikroplastik - in der Luft, in Seen und Flüssen und in Böden nachgewiesen. Im Zürichsee wurde selbst in 30 Metern Tiefe noch Mikroplastik entdeckt.